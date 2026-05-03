أرقام صادمة.. مبابي يتألق مع مدرب واحد فقط في ريال مدريد!

معتز الشامي (أبوظبي)

منذ انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد عام 2014، خضع النجم الفرنسي للتحليل، ليس فقط لتأثيره الفوري، بل أيضاً لكيفية تباين أدائه تبعاً للمدرب، وتشير الأرقام إلى استنتاج مثير للاهتمام، فقدرته على تسجيل الأهداف ليست ثابتة، بل تتأثر بالخطة وأسلوب اللعب والدور الموكل إليه في الفريق.

وفي هذا السياق، حقق المهاجم الفرنسي أفضل معدّل له تحت قيادة تشابي ألونسو، بواقع 1.07 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم يجعله في أفضل حالاته منذ انضمامه إلى ريال مدريد. ويأتي كارلو أنشيلوتي في المرتبة الثانية بمعدل 0.77 هدف، بينما يحتل ألفارو أربيلوا المركز الأخير بمعدل 0.75 هدف.

ويبدو أن فترة تشابي ألونسو قد أظهرت أفضل ما لدى مبابي، فخلالها، سجّل الفرنسي 32 هدفاً في 29 مباراة، وكان أسلوب المدرب الهجومي الديناميكي، مع المساحات المفتوحة، يفيد سرعة المهاجم وقدرته على إنهاء الهجمات ببراعة، علاوة على ذلك، يسمح له النظام التكتيكي بالتحرك بحرية في جميع أنحاء خط الهجوم، دون التقيد بمهاجم صريح، هذه المرونة تفسر إلى حدٍّ كبير سبب ارتفاع أرقامه، مقارنةً بفترات أخرى.

وتحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حافظ على معدّل جيد، وإن كان أقل، خلال تلك الفترة، كان على المهاجم التأقلم مع فريق راسخ ونظام أكثر تنظيماً. ومع ذلك، سجّل 32 هدفاً في 44 مباراة في جميع المسابقات. وبينما سجّل أهدافاً حاسمة، كان دوره أكثر تقييداً في بعض الأحيان، حيث تقاسم الأضواء وتأقلم مع نظام كان فيه التوازن التكتيكي هو الأهم.

وسجّل أدنى رصيد تهديفي تحت قيادة ألفارو أربيلوا، وإن لم يكن الفارق شاسعاً: فقد أحرز 23 هدفاً في 24 مباراة بالدوري الإسباني و15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا. في هذه الحالة، يبدو أن وضع الفريق والإصابات وخيارات الهجوم قد ساهمت في انخفاض معدل الأهداف.

وبعيداً عن الأرقام، تظهر حالة مبابي بوضوح أن الأداء الفردي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياق الجماعي. فالأمر لا يقتصر على الموهبة فحسب، بل على كيفية استغلال هذه الموهبة على أكمل وجه.

وسجّل كيليان مبابي 85 هدفاً في 100 مباراة مع ريال مدريد، لكن تأثيره لم يترجم إلى ألقاب مهمة للفريق. إلى جانب فوزه بكأس السوبر الأوروبي في أول ظهور له وكأس العالم للأندية، يعتبر الفرنسي، البالغ من العمر 27 عاماً، في أوج عطائه.

ومع ذلك، لم يَفُز اللاعب الذي يُعتبر الأفضل في العالم بعد بدوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية، وهما إنجازان كانا منتظرين منه لسنوات بعد تراجع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ورغم بعض المؤشرات، فالوقت ليس ضده، حيث تؤكد العديد من الإحصائيات ذلك، فبعد أول 100 مباراة له مع ريال مدريد، لم يكن كريستيانو رونالدو قد فاز إلا بكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وهو نفس عدد مرات فوز كريم بن زيمة، أما رونالدو البرازيلي، فقد فاز بـ3 ألقاب فقط (الدوري الإسباني، وكأس الإنتركونتيننتال، وكأس السوبر الإسباني).

وسجّل رونالدو 275 هدفاً في نفس العمر، بينما سجّل مبابي 424 هدفاً. أما الآن، فقد وصل رصيد كريستيانو إلى 970 هدفاً، وسيعتزل اللعب بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا (4 منها مع ريال مدريد) و5 جوائز الكرة الذهبية (4 منها مع النادي).