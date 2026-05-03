الوحدة والوصل.. «صراع نخبوي» على مقعد آسيوي مباشر

3 مايو 2026 14:30

 

معتز الشامي (أبوظبي)
تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى استاد آل نهيان، حيث يستضيف الوحدة نظيره الوصل في الجولة الرابعة والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين، في قمة حاسمة ضمن صراع فضّ الاشتباك على المركز الرابع للدوري والاقتراب خطوة كبيرة من الترتيب الثالث، نحو حجز المقعد المباشر المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.
وتحمل المواجهة المرتقبة كل عناصر الإثارة، من أرقام تاريخية، ودوافع متباينة، وسيناريوهات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة، فالمباراة التي تنطلق في السادسة وخمس دقائق مساء الأربعاء المقبل، تأتي في توقيت مثالي للفريقين، حيث يدخل الوحدة اللقاء منتشياً بتتويجه الأخير بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في اختبار جديد للمدرب الوطني حسن العبدولي، الذي يسعى لتأكيد التحول الفني والذهني للفريق، وترجمة الزخم المعنوي إلى نقاط تعزّز موقعه في جدول الترتيب، والتمسك باستمرار نجاحاته وحسم المركز الثالث كأحد أهم أهداف توليه مسؤولية المدرب المؤقت لقطار العنابي المنطلق.
وفي المقابل، يخوض الوصل اللقاء بشعار «لا بديل عن الفوز»، من أجل الاستمرار في نغمة الانتصارات، وإنقاذ موسمه، عبر الابتعاد بالمركز الثالث، مع ترقُّب أي تعثّر للجزيرة في الجولات المقبلة، ما يمنح المواجهة طابعاً تكتيكياً عالياً، إلى جانب الحماس الجماهيري المتوقع.
وتجمع تلك المواجهة مدربي الفريقين لأول مرة هذا الموسم، حيث تُعد المباراة الأولى للبرتغالي فيتوريا ضد الوحدة، بينما هي الأولى للعبدولي ضد الوصل على رأس الجهاز الفني للوحدة، ولكنه سبق والتقى الوصل «فريقه السابق»، من مقاعد فنية مختلفة، أبرزها في محطته التدريبية مع خورفكان.
على الجانب الآخر، تضيف لغة الأرقام بعداً آخر للقمة، حيث التقى الفريقان في 33 مواجهة بدوري المحترفين، يتفوق خلالها الوحدة بـ12 انتصاراً مقابل 11 للوصل، فيما حضر التعادل في 10 مباريات، وهو ما يعكس تقارباً واضحاً في الكفة، رغم الأفضلية الطفيفة لأصحاب الأرض.
وعلى مستوى ملعب آل نهيان، تبدو الأرقام أكثر ميلاً للوحدة، الذي لم يخسر في آخر 7 مواجهات على أرضه أمام الوصل (4 انتصارات و3 تعادلات)، منذ آخر هزيمة تعود إلى أكتوبر 2016، كما نجح في تسجيل هدفين على الأقل في آخر 7 مباريات بيتية أمام «الإمبراطور»، بإجمالي 20 هدفاً، ما يعكس قوة هجومية واضحة.
وتحمل المواجهات بين الفريقين طابعاً تهديفياً دائماً، حيث لم يسبق أن انتهت أي مباراة بينهما بالتعادل السلبي، فيما شهدت لقاءاتهما تسجيل 116 هدفاً بمعدل 3.5 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم يعزّز توقّعات مواجهة مفتوحة.
كما شهدت آخر 10 مباريات بين الفريقين في الدوري وكأس أديب احتساب 8 ركلات جزاء، بواقع 4 لكل فريق، في مؤشر على شراسة الالتحامات داخل منطقة الجزاء.
ويبرز على صعيد الأفراد اسم فابيو ليما، هداف مواجهات الفريقين التاريخي برصيد 16 هدفاً، وهو أكثر لاعب سجّل في مرمى الوحدة بتاريخ المسابقة، بينما يمتلك عمر خريبين سجلاً لافتاً أيضاً بتسجيله 7 أهداف أمام الوصل.
وفي المجمل، تبدو القمة متوازنة بكل المقاييس، بين تاريخ يميل للوحدة، وطموح متجدد للوصل بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وأرقام تهديفية تبشّر بالإثارة، ودوافع آسيوية تضاعف قيمة المواجهة.. ليبقى السؤال مُعلّقاً، مَن يحسم قمة فضِّ الاشتباك؟

