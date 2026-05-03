دبي وخورفكان يفوزان في الجولة السابعة لدوري «سلة الكراسي المتحركة»



دبي (الاتحاد)

شهدت منافسات الجولة السابعة من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) للموسم الرياضي 2025–2026 مواجهات قوية عكست ارتفاع المستوى الفني وتصاعد حدة التنافس بين الأندية، في ظل الأداء المميز للاعبين والرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصارات.

فعلى صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، نجح نادي دبي في حسم مواجهته أمام نادي العين بنتيجة 50-39، بعد أداء متوازن وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء، حيث فرض لاعبو دبي أسلوبهم منذ البداية، مع تنظيم دفاعي محكم واستثمار فعّال للهجمات المرتدة، ليواصل الفريق حضوره القوي في سباق الصدارة.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على صالة نادي خورفكان للمعاقين، قدّم نادي خورفكان عرضاً لافتاً أمام نادي عجمان، وحقق فوزاً عريضاً بنتيجة 66-10، في لقاء شهد تفوقاً واضحاً لأصحاب الأرض على المستويين الدفاعي والهجومي، مع سيطرة كاملة منذ الربع الأول وحتى صافرة النهاية.

وعكست نتائج الجولة التطور الملحوظ الذي يشهده الدوري هذا الموسم، سواء من حيث المستوى الفني أو قوة المنافسة، في ظل الدعم المتواصل من اللجنة البارالمبية الوطنية لتنظيم مسابقات تسهم في تطوير اللاعبين ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وعلى صعيد الترتيب، تصدّر نادي دبي لأصحاب الهمم جدول الدوري برصيد 11 نقطة، مؤكداً ثبات مستواه مع اقتراب المراحل الحاسمة، فيما جاء نادي الثقة للمعاقين ثانياً برصيد 10 نقاط، ليواصل مطاردته المباشرة على القمة.

وحلّ نادي خورفكان للمعاقين في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بعد عروض قوية وضعته ضمن دائرة المنافسة، بينما جاء نادي العين لأصحاب الهمم رابعاً برصيد 7 نقاط، ونادي عجمان لذوي الإعاقة خامساً برصيد 6 نقاط.

وتؤكد هذه النتائج اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وتقارب النقاط، ما يمهّد لجولات قادمة أكثر إثارة، في سباق مفتوح نحو لقب الموسم، يعزّز مكانة الدوري كأحد أبرز بطولات رياضات أصحاب الهمم في الدولة.