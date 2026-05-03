ابن سليم: المحرّكات «8 أسطوانات» تدخل الفورمولا-1 عام 2031



ميامي (رويترز)

قال محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات إن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات ستنتقل من محرّكاتها الهجينة الحالية، ذات الست أسطوانات، إلى محرّكات ​ذاتية، ثُمانية الأسطوانات، أكثر صخباً وأبسط بحلول عام 2031 وربما حتى عام 2030.

وقال في سباق جائزة ميامي الكبرى، إن هذا التغيير ⁠سيحدث بالتأكيد، وأضاف: «إنه قادم. في نهاية المطاف إنها مسألة وقت، في 2031، ​سيكون لدى الاتحاد الدولي للسيارات الصلاحية للقيام بذلك، دون ⁠الحاجة ​إلى أي تصويت من قِبل مصنعي وحدات الطاقة. هذه هي اللوائح. لكننا نريد تقديم الموعد عاماً واحداً، وهو ما يطالب به الجميع الآن».

ودخلت فورمولا-1 عصراً جديداً للمحركات هذا الموسم، إذ أصبحت وحدات الطاقة مقسّمة الآن ‌بنسبة 50-50 تقريباً بين الطاقة الكهربائية وطاقة الاحتراق واستخدام الوقود المستدام ‌بالكامل.

واشتكى بعض السائقين من الاضطرار إلى «رفع القدم عن دوّاسة الوقود» عند المنعطفات عالية السرعة حتى يتمكّن محرك الاحتراق من إعادة شحن البطارية، وأعربوا عن ​مخاوفهم بشأن السلامة فيما يتعلق بفروق السرعة عند الانطلاق وأثناء السباق.

كما أصبحت القواعد، التي تم تعديلها بالفعل في الوقت المناسب قبل سباق ميامي، أكثر تعقيداً حيث يتعين على المشجعين فهم موضوعات جديدة مثل السوبر كليبينج، وتعني قيام محرّك الاحتراق الداخلي بشحن البطارية بأقصى قوة، وكذلك ‌كمية الميجاجول المسموح بها في ​إعادة الشحن، وتعني قياس الطاقة الكهربائية التي يتم حصدها ونشرها بواسطة وحدة توليد الطاقة الكهرمائية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ابن سليم إلى التحول إلى محرّكات ثمانية أو عشر أسطوانات، ​مع الاستمرار في استخدام الوقود المستدام، ‌لكنه ⁠يبدو الآن أنه ‌يواجه مقاومة أقل. ومن المقرر أن تستمر ‌دورة المحركات الحالية لمدة خمس سنوات قادمة.

وقال ابن سليم: «ستكون المهمة أقل تعقيداً، على عكس الوضع الحالي»، وأضاف رئيس ⁠الاتحاد الدولي أنه بموجب القواعد يمكن إجراء التغيير عام 2030 إذا صوّتت ​أغلبية ساحقة من أربعة من ستة مصنعين، بما في ذلك شركاء كاديلاك شركة جنرال موتورز لصالح ذلك. وإلا يمكن للاتحاد الدولي للسيارات فرض التغيير للعام التالي 2031.

وتزوّد «مرسيدس» حالياً أربعة فرق، و«فيراري» ثلاثة، و«رد بول» اثنين بالشراكة مع «فورد»، بينما تمتلك «هوندا» و«أودي» ​فريقاً واحداً لكل منهما. وتخطّط «جنرال موتورز» لتصنيع محركها الخاص ​لكاديلاك التي تنافس حالياً بمحركات فيراري.