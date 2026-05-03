شيري ديفو أول مدرّبة تفوز بسباق كنتاكي ديربي



عصام السيد (أبوظبي)

أصبحت شيري ديفو أول مدرّبة تفوز بالجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي الأميركي «كنتاكي ديربي»، وقد تحقق هذا الإنجاز في ظروف مثيرة للغاية، حيث انطلق «جولدن تيمبو»، ابن «كيرلين»، من الخلف ليتقدم في الصدارة عند خط النهاية بقيادة الفارس خوسيه أورتيز.

ودخل الحصان «جولدن تيمبو» سباق «تشرشل داونز» المرموق على المضمار الترابي ضمن قائمة الخيول الأقل ترشيحاً للفوز (231/10)، بعد أن حلّ ثالثاً في سباقه التحضيري الأخير «لويزيانا ديربي» في «فير جراوندز» 21 مارس، لكنه انتزع الفوز في اللحظات الأخيرة، متفوقاً على الحصان «رينيجيد» المرشح الأوفر حظاً، بقيادة شقيق الفارس الفائز، إيراد أورتيز جونيور.

وفي نهاية مثيرة لهذا السباق الشهير الذي يمتد لمسافة 10 فورلونج (2000 متر)، حافظ «جولدن تيمبو» على تقدمه بفارق ضئيل عند خط النهاية، بينما حلّ الحصان «أوسيلي» (71/1) في المركز الثالث بفارق ضئيل.

وقالت ديفو، التي كانت مساعداً سابقاً لتشاد براون: «لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فرحتي الآن، أنا سعيدة للغاية من أجل جولدن تيمبو وخوسيه، اللذين بذلا جهداً رائعاً لإيصاله إلى هذه المرحلة، لأنه كان بعيد كل البُعد عن المنافسة، وأودّ أن أتوجّه بالشكر لفريق سانت إلياس وفيليبس ستيبل (مالكي الحصان) لإتاحة هذه الفرصة لي للتواجد هنا، أنا سعيدة لأنني أستطيع أن أكون ممثلة للنساء في كل مكان، وأننا نستطيع فعل أي شيء نضعه نُصب أعيننا».