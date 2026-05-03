شالكه.. عودة الغائب لـ«بوندسليجا» من «المكان الخطأ»



برلين (أ ف ب)



بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية، أعاد فوز شالكه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 1-0 أمس السبت، عملاق الكرة الألمانية إلى دوري الأضواء «بوندسليجا»، وبالنسبة إلى مَن هم داخل النادي، فإن طريق الصعود يتمحور حول تصحيح سلسلة من الأخطاء وإعادة شالكه إلى مسار الاستقرار من جديد.

ويُعد شالكه، الفائز بلقب الدوري الألماني سبع مرات، من بين الأندية الأكثر جماهيرية في أوروبا ولا يتفوّق عليه في ألمانيا من حيث عدد الأعضاء المنتسبين سوى بايرن ميونيخ وغريمه اللدود بوروسيا دورتموند، مع أكثر من 200 ألف عضو.

في عام 2021، هبط شالكه للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. كان حينها مثقلاً بالديون، فجاء الهبوط في حقبة جائحة كوفيد-19 أكثر قسوة من الناحية المالية، وبعد عودة سريعة إلى دوري الأضواء، سقط شالكه مجدداً، لكن هذه المرة لم تكن العودة بين الكبار سريعة.

قال المدير التنفيذي ماتياس تيلمان، الذي انضم إلى النادي في 2024، إن وجود شالكه في الدرجة الثانية «خطأ»، مضيفاً: «لسنا نادياً من الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بالجماهير أو بالبنية التحتية. من الواضح أننا موجودون هناك الآن، وهناك أسباب لذلك».

ورأى أنه «ارتكبنا أخطاء على الصعيد الرياضي وفي تخصيص رأس المال، الهبوط الأول في 2021، مع بداية كوفيد، كان قاسياً جداً من الناحية المالية، ثم هبطنا مجدداً مباشرة، وهذا أمر غير جيد»، وفي عام 2022، تلقّى النادي ضربة مالية إضافية بعد إنهاء عقد الرعاية مع عملاق الطاقة الروسي غازبروم.

ورغم غياب النجاح داخل الملعب، واصل مشجعو شالكه دعمه واستقطبت كل من مبارياته الـ16 على أرضه هذا الموسم أكثر من 60 ألف متفرج، لكن حجم النادي وتاريخه جعلا التوقعات الكبيرة عبئاً ثقيلاً في بعض الأحيان.

في موسم 2024-2025، أمضى شالكه فترات طويلة قريباً من مراكز الهبوط، وأنهى الموسم في المركز الرابع عشر من أصل 18 فريقاً.

في الصيف، تعاقد النادي مع المدرب البوسني-النمسوي ميرون موسليتش واستقدم فرانك باومان لرئاسة الإدارة الرياضية، وقال باومان إن موسليتش ساعد شالكه على النهوض بعد «أسوأ موسم في تاريخه».

وأضاف: «في السنوات القليلة الماضية، كان اللاعبون يخشون ربما ردّة فعل الجماهير عند الخسارة. لكن هذه العقلية تغيرت في الصيف. ميرون كمدرب، كان له تأثير كبير في هذه العقلية الجديدة».

وأقر تيلمان بأن صعود النادي جاء قبل الموعد المتوقع، مازحاً بأن أهداف شالكه في فترة الإعداد كانت أقل طموحاً.