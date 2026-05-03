بالاس يواصل نزيف النقاط وبورنموث يتقدم في الـ«بريميرليج»



لندن (أ ف ب)



واصل كريستال بالاس نزيف النقاط المحلي بخسارته أمام مضيفه بورنموث 0-3 اليوم الأحد في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولم يجمع بالاس سوى نقطة واحدة في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن الـ«بريميرليج»، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس عشر بـ43 نقطة، في ظل تركيزه على مشاركته القارية في مسابقة كونفرنس ليج.

ويتقدم فريق المدرب النمسوي أوليفر جلاسنر على شاختار دانتسييك الأوكراني 3-1 في ذهاب نصف النهائي، قبل استضافته إياباً الخميس المقبل.

وبدا بالاس في طريقه إلى خسارة جديدة في الدوري عندما تأخر بهدفين في الشوط الأول، الأول سجله الكولومبي جيفرسون ليرما بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة نُفذّت من ركنية، حاول حارس المرمى دين هندرسون إبعادها، لكنها تخطت خط المرمى (10).

وتلقى الضيوف هدفاً ثانياً من ركلة جزاء نفذها الفرنسي إيلي جونيور كروبي (32) الذي سجل هدفه الـ12 في الدوري هذا الموسم.

وأنهى البرازيلي ريان أي أمل لبالاس بالعودة بالثالث بتسديدة قريبة إثر تمريرة البديل الويلزي دافيد بروكس (77).

ورفع بورنموث رصيده إلى 52 نقطة معززا حظوظه بمشاركة قارية، إذ بات يتقدم على برنتفورد السابع بنقطة، لكنه يبقى خلف أستون فيلا الخامس الذي يلتقي توتنهام في وقت لاحق، بست نقاط.