ميلان يواصل السقوط ويخسر أمام ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي

3 مايو 2026 19:25

 
روما (د ب أ)

تلقى ميلان هزيمته الثالثة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وهذه المرة أمام مضيفه ساسولو بنتيجة صفر/2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة، وتجمد رصيد ميلان عند 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي صاحب المركز الثاني، وبفارق 13 نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر والذي من المقرر أن يحسم لقب الدوري حينما يواجه بارما في وقت لاحق من اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وكان ميلان قد خسر أمام نابولي بهدف وأمام أودينيزي بثلاثية نظيفة، واكتفى بفوز واحد فقط في آخر خمس مباريات كان على حساب هيلاس فيرونا، وتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الجولة الماضية.
على الجانب الآخر، رفع ساسولو رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع.
وفي الدقيقة الخامسة، تقدم ساسولو عن طريق بيراردي، حيث توغل أرماند لورينتي في وسط دفاع ميلان، ليمرر الكرة إلى بيراردي المتمركز في الجهة اليمنى، ليسددها في شباك مايك ماينان حارس مرمى ميلان.
وعانى ميلان النقص العددي في وقت مبكر، حيث تلقى لاعبه فيكايو توموري البطاقة الحمراء في الدقيقة 24 بعدما تلقى الإنذار الثاني لدى تدخله على أرماند لورينتي.
ومع بداية الشوط الثاني وبنفس سيناريو الشوط الأول، سجل ساسولو الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق لورينتي، الذي تسلم الكرة في الجهة اليسرى ليدخل بها منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية عجز ماينان عن التصدي لها لتهز شباكه بالهدف الثاني.
ونجح ساسولو في الحفاظ على تقدمه في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 2/صفر.

