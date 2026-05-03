منصور بن محمد يتوّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو



دبي (وام)



توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت على مدار يومين في نادي شباب الأهلي دبي، بمشاركة واسعة من أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الختامي إقامة المنافسات النهائية لجميع الفئات، حيث نجحت أكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777» في انتزاع لقب فئة تحت 14 عاماً، وتوّج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة تحت 16 عاماً، فيما حصد نادي الجزيرة صدارة فئة تحت 18 عاماً، وذهب لقب فئة الكبار إلى نادي بني ياس للجوجيتسو، في ختام يوم حافل بالمواجهات القوية التي أبرزت الفوارق الفنية الدقيقة بين الفرق المشاركة.

وجرت مراسم التتويج باللقب وبالمراكز الأولى، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، عضوي مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وأحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة في نادي بني ياس، وعدد من مسؤولي الاتحاد ومجلس دبي الرياضي والأندية بالدولة.

وتوجه محمد سالم الظاهري، بالتهنئة إلى الأندية والأكاديميات الفائزة، مشيداً بالمستويات التي قدمها اللاعبون خلال البطولة، ومثمناً جهود نادي شباب الأهلي في استضافة المنافسات وما وفره من مقومات تنظيمية أسهمت في خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة البطولة.

وأكد أن الأندية والأكاديميات تعد شريكاً رئيسياً في مسيرة تطور الجوجيتسو الإماراتي، مشيراً إلى أن البطولات المحلية الكبرى تمنح اللاعبين فرصة مهمة للاحتكاك، وتتيح للأجهزة الفنية الوقوف على مستوياتهم في بيئة تنافسية حقيقية.

وقال: تحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بمكانة خاصة ضمن أجندتنا الرياضية السنوية، كونها تجمع بين القيمة التنافسية والدور التطويري. فقد شهدت هذه النسخة مستويات متميزة أظهرت حجم الجهد الذي تبذله الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين، كما ساهمت في إبراز عدد من المواهب الشابة التي تمتلك مقومات التطور والمنافسة مستقبلاً.

وقال أحمد سعيد الجروان: نتقدم بخالص الشكر إلى اتحاد الجوجيتسو على دعمهم الدائم. ونسعى في إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى تشجيع اللاعبين دوماً على احترام المنافسين والحكام والقوانين بصفته أهم مبدأ لدينا. ونبارك للجميع هذا الإنجاز وما قدموه من جهود مشتركة من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدربين واللاعبين والفنيين في النادي.

وقال عبيد مصبح الكعبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس ومشرف الألعاب الفردية: نشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو وإدارة نادي بني ياس على دعمهم للرياضات القتالية، وكان هدفنا الحفاظ على اللقب، ونجحنا في ذلك، ثمرة لجهود الجميع سواء الكادر الفني والتدريبي والإداريين واللاعبين وأعضاء شركة النادي. ونفخر بأن نادي بني ياس للجوجيتسو يزخر بنخبة من اللاعبين على مستوى عالمي.

وقال عبدالله القامة، مدير رياضة الجوجيتسو في نادي الجزيرة: نجحنا بتحقيق هذا الإنجاز، وأبارك للجميع هذا الفوز، وسعداء برؤية أبنائنا على منصة التتويج، ونشكر اتحاد الجوجيتسو على دعمهم وجهودهم الكبيرة كما نشكر إدارة نادي الجزيرة على الدعم الدائم، ونفخر بالفوز في هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً.وقال كاستيانو كوين، المدير الفني لفريق أكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777»: سعداء بهذا الفوز وبرؤية تدريباتنا وخططنا تثمر عن نتائج مميزة وسنعود لمواصلة التدريبات وتحقيق مزيد من الإنجازات، وتكتسب هذه البطولة أهمية خاصة؛ لأنها تكشف قوة كل فريق، وتعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والأكاديميات على مدار الموسم.



منصة مهمة

برزت البطولة منصة لاختبار جاهزية الفرق وقياس تطور برامج التدريب داخل الأندية والأكاديميات، في ظل منافسات اتسمت بالندية والانضباط والرغبة الكبيرة في حصد النقاط، وتعزيز الحضور على مستوى الموسم المحلي.