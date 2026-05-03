يونايتد يقترب من حسم لقب «الأولى».. ورباعية حتا تشعل صراع الوصافة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصل يونايتد صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مهماً على مضيفه مصفوت 2 - 0، ضمن منافسات الجولة 26 التي شهدت إقامة سبع مباريات دفعة واحدة مساء اليوم، وأسفرت أيضاً عن فوز حتا على مضيفه الاتفاق 4 - 1، والعروبة على دبا الحصن 1 - 0، والذيد على الجزيرة الحمراء 1 - 0، والعربي على الإمارات 1 - 0، والحمرية على الفجيرة 3 - 2، فيما تغلب مجد على مضيفه سيتي 3 - 0.

وقطع يونايتد خطوة جديدة نحو تحقيق التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، بعدما عزز صدارته بالفوز على مصفوت بهدفين نظيفين، سجلهما صامويل لوبيز في الدقيقة 28، وسيدريك ستيف في الدقيقة 94، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، مقابل 18 نقطة لمصفوت صاحب المركز الثالث عشر.

وفي المقابل، اشتعل الصراع على وصافة الترتيب، بعدما تساوت أربعة فرق عند 47 نقطة، هي حتا والعروبة والذيد والعربي، مع أفضلية لحتا الذي انتزع المركز الثاني بفوزه الكبير على مضيفه الاتفاق 4 -1، وسجل للإعصار أنس الطويل في الدقيقة 7، وراشد سالم خلفان هدفين في الدقيقتين 29 و61، وشيفيت شيفيتي في الدقيقة 67، فيما سجل دافيد مارياني هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 47، ليبقى الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وحسم العروبة، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، مواجهة القمة أمام ضيفه دبا الحصن بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 59، ليتجمد رصيد دبا الحصن عند 46 نقطة ويتراجع إلى المركز السادس، كأكبر الخاسرين في الجولة.

بدوره، واصل الذيد عروضه القوية، وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الجزيرة الحمراء بهدف بيدرو سانتوس في الدقيقة 64، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الجزيرة الحمراء في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

كما قاد هدف شيخ عيمار العربي لتحقيق فوز مهم على ضيفه الإمارات 1-0، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإمارات عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وتتبقى أربع جولات على ختام الدوري، تُلعب جميعها في توقيت موحد أيام 10 و15 و23 و29 مايو، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين، فيما يهبط صاحبا المركزين الرابع عشر والخامس عشر إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل 2026 - 2027.