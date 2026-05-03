بحضور سلطان بن خليفة.. فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية

3 مايو 2026 23:57

 
دبي (وام)

تُوِّج فريق 365 بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 2025 - 2026، عقب فوزه على فريق بينونة (3-2)، في المباراة التي أُقيمت اليوم على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من المسابقة.
شهد التتويج سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي 365، وبحضور هشام محمد الزرعوني، وعمر الحاج المهيري، وفهد إسماعيل الحوسني، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.
وجاء حصول فريق 365 على درع دوري الدرجة الثانية بعد أن قدم مستويات فنية مميزة، خلال الموسم مكّنته من حسم اللقب عن جدارة واستحقاق، ليسجل اسمه في سجل أبطال المسابقة.
وواصل الفريق نجاحاته خلال الموسم الحالي، بعد أن حقق أول ألقابه الرسمية بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد، حين فاز على فريق حتا بركلات الترجيح الأسبوع الماضي، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.
وبهذا الإنجاز، يُكمل فريق 365 موسمه بتحقيق ثنائية بطولتي كأس الاتحاد ودوري الدرجة الثانية.

