الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لجنة رعاية المواهب الرياضية تُطلق النسخة الأولى من بطولة الرماية

لجنة رعاية المواهب الرياضية تُطلق النسخة الأولى من بطولة الرماية
4 مايو 2026 11:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب للرماية يومي 16 و17 مايو الجاري، في نادي الشارقة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز قاعدة الممارسين لرياضة الرماية في الدولة، وتُنظَّم البطولة بالتعاون مع اتحاد الرماية، بدعم وزارة الرياضة، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف وتطوير المواهب، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.
أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن هذه البطولة تُمثّل خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الرياضات التخصصية وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات الفردية مثل الرماية.
وقال: «تأتي بطولة المواهب للرماية في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى اكتشاف الطاقات الواعدة وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، بما يعزّز من حضور دولة الإمارات في مختلف الرياضات النوعية الفردية والجماعية. كما نؤمن بأهمية التكامل بين الجهات الرياضية لضمان استدامة تطوير المواهب وبناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات في المستقبل».
وتأتي هذه البطولة كجزء أساسي من مبادرة «رماة المستقبل»، التابعة لاتحاد الرماية، التي تم اعتمادها كمبادرة رئيسية لتطوير رياضة الرماية في الدولة.
من جانبه قال محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، إن إطلاق هذه البطولة يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير اللعبة، مشيراً إلى أهمية دمج البطولات التنافسية مع برامج التطوير طويلة المدى، وقال: «تمثّل البطولة إحدى الركائز الأساسية ضمن مبادرة رماة المستقبل، والتي نعمل من خلالها على بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات. إن رؤيتنا واضحة، نصنع أبطالاً يصيبون الهدف، وذلك عبر توفير بيئة احترافية متكاملة تجمع بين المنافسة والتطوير المستمر».
وأضاف: «برنامج الإمارات لتطوير الرماية يشكّل الإطار الاستراتيجي لهذه الجهود، حيث نسعى من خلاله إلى اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، والعمل على تطويرها وفق منهجية علمية حديثة، بما يعزّز من حضور دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية».
كما تشمل البطولة عدة فئات عمرية للبنين والبنات من سن 12 إلى 16 عاماً، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الرياضة المجتمعية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وإعداد جيل جديد من الأبطال.

أخبار ذات صلة
«الخماسي الحديث» ينظّم أول بطولة للموانع في ضيافة «مليحة»
اتحاد الرماية يطلق النسخة الأولى لبطولة المواهب
الرماية
المواهب الوطنية
اتحاد الرماية
سهيل بن بطي
آخر الأخبار
دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تحصد أربع جوائز في «ستيفي 2026»
التعليم والمعرفة
دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تحصد أربع جوائز في «ستيفي 2026»
اليوم 13:25
«دبي لكرة السلة» يواجه سبارتاك في ربع نهائي الدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يواجه سبارتاك في ربع نهائي الدوري الأدرياتيكي
اليوم 13:24
ليندبيرج بطل «السلسلة الآسيوية» في «جولة دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
ليندبيرج بطل «السلسلة الآسيوية» في «جولة دي بي ورلد» للجولف
اليوم 13:00
الإمارات ترحب بقرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بإدانة إيران
علوم الدار
الإمارات ترحب بقرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بإدانة إيران
اليوم 12:57
«فارس الإتيكيت» يعزِّز الكفاءات العربية
الترفيه
«فارس الإتيكيت» يعزِّز الكفاءات العربية
اليوم 12:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©