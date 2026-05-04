«المالك الصامت» يشعل غضب جماهير ليفربول



معتز الشامي (أبوظبي)

في مشهد يلخّص شخصيته المثيرة للجدل، بدا جون دبليو هنري، مالك نادي ليفربول الإنجليزي، وكأنه حاضر وغائب في آنٍ واحد، ففي الوقت الذي كانت فيه جماهير ملعب أنفيلد تحتج بقوة على خطط زيادة أسعار التذاكر، كان هنري بعيداً تماماً عن المشهد، منشغلاً بقرارات إدارية حاسمة تخصّ فريق بوسطن ريد سوكس الأميركي.

وجاءت الاحتجاجات اعتراضاً على زيادة متوقعة في أسعار التذاكر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي خطوة اعتبرها المشجعون تهديداً مباشراً لهوية النادي وعلاقته التاريخية بجماهيره، لكن غياب هنري عن المواجهة المباشرة مع هذه الأزمة زاد من حدّة الغضب، خاصة أنه نادراً ما يحضر مباريات الفريق، مكتفياً بزيارة أو زيارتين فقط في الموسم.

هذا الغياب لا يقتصر على المدرجات، بل يمتد إلى الإعلام أيضاً، حيث لم يظهر هنري في أي مؤتمر صحفي منذ سنوات، مفضّلاً إدارة الأمور من خلف الكواليس عبر مجموعة فينواي الرياضية. هذا الأسلوب خلق فجوة واضحة بين الإدارة والجماهير، وفتح باب التساؤلات حول مدى ارتباطه الحقيقي بالنادي.

وفي المقابل، أصبح الرئيس التنفيذي للنادي، بيلي هوجان، هو الواجهة الفعلية للإدارة، حيث يتحمل مسؤولية شرح القرارات المثيرة للجدل، وعلى رأسها زيادة الأسعار، ورغم محاولاته تبرير هذه الخطوة باعتبارها ضرورية للحفاظ على الاستدامة المالية والمنافسة على الألقاب، إلا أن الجماهير لم تقتنع، ووجّهت غضبها مباشرة للإدارة.

ورغم هذا التوتر، لا يمكن إنكار أن فترة ملكية هنري شهدت نجاحات كبيرة، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، إلى جانب تطوير ملعب أنفيلد وتعزيز الإيرادات التجارية، ما رفع القيمة السوقية للنادي إلى مستويات قياسية.

لكن التحدي الحقيقي يبقى في تحقيق التوازن بين الحسابات الاقتصادية ومشاعر الجماهير. فبينما يرى هنري أن تعظيم الإيرادات أمر ضروري لمواكبة المنافسة، ترى الجماهير أن هوية النادي لا تُقاس بالأرقام فقط.

وفي النهاية، يظل هنري شخصية حاسمة عندما يتدخل، لكنه يفضّل الابتعاد لفترات طويلة، وهو ما يخلق فراغاً يملؤه الجدل. وبين النجاح الإداري والغضب الجماهيري، يقف ليفربول أمام معادلة معقّدة عنوانها: هل يكفي الصمت لإدارة نادٍ بحجم هذا الكيان؟