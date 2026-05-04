داني كارفاخال أحدث ضحايا «لعنة الشارة» في ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)

في ريال مدريد، لشارة القيادة مكانة مرموقة، فهي ثقيلة لما تُمثّله وما خلّفته من إرث في المواسم الأخيرة، وتشير الأرقام إلى مصادفة مؤلمة، فالقيادة، التي ارتبطت لعقود طويلة بتسلسل الأدوار في غرفة الملابس والخلافة الطبيعية للاعبين المخضرمين، أصبحت أشبه بمحطة أخيرة قبل الوداع، ويُعد داني كارفاخال هو أحدث ضحاياها.

التسلسل لافت للنظر، كان سيرجيو راموس قائداً للفريق عام 2021 ورحل في صيف ذلك العام، ورث مارسيلو شارة القيادة عام 2022 ثم ودّع الفريق أيضاً، ثم تولى كريم بنزيما قيادة الفريق عام 2023، ثم رحل.

وأنهى القائد ناتشو، مسيرته مع النادي في عام 2024، أما لوكا مودريتش، أسطورة النادي، فقد أنهى رحلته عام 2025 قبل أن ينتقل إلى ميلان، بعد أن كان القائد الأول للفريق، والآن يظهر كارفاخال في الصورة نفسها، كقائد مخضرم، ورمز للنادي، علماً أن عقده سارٍ حتى 30 يونيو 2026، ولكن يبدو الأمر وكأنه نذير شؤم. لطالما اختتم ريال مدريد فصول علاقته مع قادته بهدوء وبرود.

فأولاً، تخفت الأسطورة. ثم يتم تحديث الفريق. ثم يوضع اسم آخر على عرش النجومية، وفي الصيف التالي، تدور عجلة الزمن من جديد.

ويُعد كارفاخال آخر من تبقّى من جيل حكم أوروبا بكل سهولة، وفي ريال مدريد لم تَعُد شارة القيادة تضمن الاستمرارية، بل باتت تبدو كتحذير، إنها طبيعة الحياة في ريال مدريد، حيث يمارس هذا دون حنين كبير للماضي، لا أحد يشكك في الماضي أو يمحو الإنجازات، فالمستقبل هناك لا ينتظر.

ويقف داني الآن في مفترق طرق دقيق، حيث أعلن النادي تمديد عقده حتى 30 يونيو 2026 في أكتوبر 2024، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى وضعه غير المستقر، والذي تفاقم بسبب إصابة في قدمه اليمنى قد تؤثر على مبارياته الأخيرة في الموسم.

وبالنظر إلى كل ذلك، يبدو أن القائمة قد كُتبت بقلم كاتب سيناريو واحد: راموس في 2021، مارسيلو في 2022، بنزيما في 2023، ناتشو في 2024، ومودريتش في 2025، جميعهم غادروا مباشرة بعد ارتدائهم شارة القيادة.

وينتهي عقد كارفاخال في عام 2026، ويبدو أن مستقبله يتجه نحو الرحيل، حيث أصبحت شارة القيادة، التي كانت تُعتبر في يوم من الأيام بمثابة عرش، تشبه بشكل متزايد خروجاً مقرراً، وفي ملعب سانتياغو برنابيو، لا تزال شارة القيادة شرفاً، ولكنها في الآونة الأخيرة تشير أيضاً إلى مستقبل بعيد عن هذا الملعب.