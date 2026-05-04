تياجو يهدّد هالاند في سباق الحذاء الذهبي بـ«البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)

قبل 4 سنوات، كان إيجور تياجو يلعب في بلغاريا مع الفريق الثاني لنادي لودوجوريتس، ولم يكن معروفاً آنذاك، وكان عمره 20 عاماً، وقيمته السوقية البالغة 450 ألف يورو، أما الآن، فقد ارتفعت قيمته إلى 50 مليون يورو، وأصبح كل مشجّع في الدوري الإنجليزي الممتاز على دراية تامة بإنجازات مهاجم برينتفورد التهديفية.

ويتنافس اللاعب البرازيلي الدولي على المشاركة في كأس العالم 2026، كما ينافس نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند - الذي يُعتبر من أخطر المهاجمين في العالم - على جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 3 جولات من نهاية الموسم، يتأخر تياجو بهدفين فقط عن هالاند (24 هدفاً) بعد تسجيله هدفه الثاني والعشرين هذا الموسم في فوز فريقه الأخير 3-0 على وستهام.

واللافت للنظر أن 8 من أهدافه الـ 22 جاءت من ركلات جزاء، بينما سجّل هالاند 21 هدفاً من غير ركلات الجزاء هذا الموسم. وقد ساهمت جهود تياجو في قيادة الهجوم في صعود برينتفورد المفاجئ نحو التأهل إلى البطولات الأوروبية، ويملك هالاند فرصة الرد عندما يواجه مانشستر سيتي إيفرتون على ملعب هيل ديكنسون، مساء اليوم الاثنين.

ولم يُطرح اسم اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، عند الحديث عن توقعات هدافي البريميرليج في بداية، حيث فشل في التسجيل في أي من مبارياته الثماني بعد انتقاله بمبلغ كبير (30 مليون جنيه إسترليني) من نادي كلوب بروج في صيف عام 2024.

ولعبت إصابة خطيرة في الركبة دوراً في إعاقة تأقلمه مع الحياة في غرب لندن، لكنه الآن تعافى تماماً منها واستقر في العاصمة، ويجني برينتفورد ثمار جهوده، فهو يحمل بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجّلها لاعب برازيلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم واحد (22 هدفاً)، وبفارق كبير أيضاً.

وستكون المواجهة الحاسمة لكل من تياجو وهالاند يوم السبت المقبل، عندما يحلّ فريق برينتفورد ضيفاً على ملعب الاتحاد في مباراة مصيرية قد تؤثّر على سباق اللقب، والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وحتى جائزة الحذاء الذهبي، وبعد ذلك، يواجه تياجو وزملاؤه كريستال بالاس على أرضهم قبل مواجهة صعبة مع ليفربول في الجولة الأخيرة من الموسم على ملعب أنفيلد.

ويتوقع الكثيرون فوز هالاند بالجائزة في نهاية الموسم، نظراً لقدرته التهديفية العالية عندما يحتاجه السيتي بشدة، وقد يستمر التنافس على اللقب حتى اللحظات الأخيرة، وسيراقب النرويجي منافسه عن كثب، وهو أمر غير معتاد عليه، حيث يبقى فوزه بجائزة الحذاء الذهبي مرتين متتاليتين احتمالاً وارداً، يتمتع تياجو بثقة عالية وقدرته على قلب التوقعات، ما يجعل فوزه باللقب أمراً غير محسوم.