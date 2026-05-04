تعرف على أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليج



معتز الشامي (أبوظبي)

ساهم جابرييل ماجالهايس بالعديد من الأهداف مع أرسنال، لكن أين يقع ترتيبه بين أفضل المدافعين تهديفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرز البرازيلي كلاعب دفاعي هداف، وأصبح خطيراً للغاية في الكرات الثابتة بالنظر إلى مدى خطورة أرسنال في هذا الجانب، فليس من المستغرب أن يسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هذا الكم من الأهداف خلال السنوات الست الماضية.

ومنذ ظهوره الأول مع أرسنال موسم 2020-2021، سجل جابرييل 20 هدفاً، وهو رقم قياسي بين مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل كل من، فابيان شار، وفيرجيل فان دايك، ومايكل كين، وكورت زوما، وجون ستونز، وبن مي، ولويس دانك، 10 أهداف أو أكثر خلال تلك الفترة، لكن لم يتفوق أي منهم على جابرييل في عدد الأهداف.

وفي سياق الترتيب التاريخي، ارتقى المدافع البرازيلي إلى المركز الرابع عشر مناصفة بعد هدفه الأخير في مرمى نيوكاسل، ويفصله الآن هدفان فقط عن معادلة رصيد سول كامبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 أهداف فقط عن حجز مكان له ضمن قائمة أفضل عشرة هدافين.

وكما هو متوقع، يتصدر جون تيري القائمة برصيد هائل بلغ 41 هدفاً في البريميرليج، ويأتي في المركز الثاني إيان مارشال برصيد 33 هدفاً، مع العلم أنه لعب جزءاً من مسيرته كمهاجم.

أما بقية المراكز الخمسة الأولى فتتألف من فيرجيل فان دايك (29 هدفاً)، وجاري كاهيل (28 هدفاً)، وويليام جالاس (25 هدفاً)، وإذا استمر جابرييل في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن يعتزل وهو أفضل مدافع في تاريخ الدوري من حيث تسجيل الأهداف.

وحتى الآن، سجل 20 هدفاً في 188 مباراة، بمعدل هدف كل 816 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وللمقارنة، يُعد هذا معدلاً أفضل من معدل تيري خلال فترة لعبه في الدوري الممتاز. مع ذلك، يبدو من الصعب، حتى بالنسبة لجابرييل، اللحاق برقم تيري القياسي البالغ 41 هدفاً.