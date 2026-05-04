ليندبيرج بطل «السلسلة الآسيوية» في «جولة دي بي ورلد» للجولف



دبي (الاتحاد)

نال اللاعب السويدي ميكايل ليندبيرج، اللقب الشرفي، باعتباره بطل «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم في منافسات «السباق إلى دبي»، ضمن جولة دي بي ورلد للجولف، في ختام بطولة تركيا المفتوحة التي تُوِّج بلقبها، وهو الأول في مسيرته في الجولة التي تتواصل منافساتها بمشاركة نخبة نجوم العالم، الذين يتنافسون على حجز المقاعد المؤهلة إلى النهائيات المقرر إقامتها في دولة الإمارات بأبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.

ونجح اللاعب ذو الـ 33 عاماً، في إنهاء انتظار دام طويلاً، وفي مشاركته رقم 70 في واحدة من بطولات جولة دي بي ورلد، انضم إلى قائمين الفائزين بالألقاب، بعدما أنهى المنافسات التي اختتمت أمس الأحد، برصيد 10 ضربات تحت المعدّل.

وكسب ليندبيرج بفضل هذا اللقب من تصدر ترتيب بطولات «السلسلة الآسيوية» التي أقيمت منافساتها بواقع أربع بطولات، الصين (بطولتان) والهند وتركيا، وذلك بإجمالي 822 نقطة.

كما استفاد ليندبيرج من فوزه باللقب، بالتقدم على صعيد التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين لـ «السباق إلى دبي»، ويحتل المركز السابع بإجمالي 1031 نقطة، بإجمالي مشاركته في 10 بطولات هذا الموسم.

وكسب ليندبيرج بفضل نيله اللقب الشرفي لـ «السلسلة الآسيوية»، بطاقة المشاركة في بطولة أميركا بي جي أيه، واحدة من البطولات الأربعة الكبرى في رياضة الجولف، والمشاركة في سلسلة بطولات «باك 9» هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، بالإضافة إلى جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أميركي.

وفي تعليق ليندبيرج عقب فوزه، قال: «هذا حلمٌ تحقق، لطالما حلمتُ به لسنواتٍ طويلة، في الحفرة الأخيرة، شعرتُ بدوارٍ شديدٍ وكدتُ أتقيأ».

وتُعد بطولة تركيا المفتوحة، المحطة رقم 17 هذا الموسم، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم تحت مسمى «السباق إلى دبي» بإقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم.

وتقام التصفيات الختامية في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.