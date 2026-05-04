شباب الأهلي يواجه النصر في «ديربي الضغط» واختبار الأعصاب



معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى استاد راشد، حيث يحتضن ديربي دبي الكبير المرتقب بين شباب الأهلي والنصر ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل طابعاً مصيرياً للفريقين، خاصة في ظل اشتداد الصراع في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء تحت ضغط كبير، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام خورفكان، ليبتعد عن العين المتصدر بفارق 6 نقاط، وهو ما يجعل الفوز الخيار الوحيد أمام «الفرسان» للحفاظ على آمال المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، وعدم التفريط في سباق اللقب.

وفي المقابل، يبدو النصر في وضع مختلف، بعدما استعاد توازنه بفوز مهم على الجزيرة في الجولة الماضية، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل خوض الديربي، خاصة مع سعيه لتأكيد عودته القوية واستعادة هيبته في المواجهات الكبرى.

ورغم اختلاف الظروف، فإن لغة الأرقام التاريخية تميل بوضوح لصالح شباب الأهلي، إذ التقى الفريقان في 33 مواجهة بدوري المحترفين، حقق خلالها «الفرسان» 17 انتصارا مقابل 5 فقط للنصر، فيما حسم التعادل 11 مواجهة، وهو ما يعكس تفوقاً واضحاً لشباب الأهلي في تاريخ الديربي.

كما يسعى شباب الأهلي لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام النصر للمرة السابعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2020-2021، وهو ما يعزّز من دوافعه لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الحاسمة.

وتزداد أفضلية شباب الأهلي على أرضه، حيث لم يحقق النصر سوى فوز واحد فقط على استاد راشد في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، مقابل 8 انتصارات لشباب الأهلي و7 تعادلات، ما يعكس صعوبة مهمة «العميد» في معقل منافسه، الذي بات حصناً منيعاً أمام الأزرق ولاعبيه طوال تلك الفترة.

كما تكشف الأرقام عن معاناة واضحة للنصر في مباريات الديربي، إذ لم يحقق أي فوز في آخر 8 مواجهات ديربي أمام شباب الأهلي والوصل (تعادل مرتين وخسر 6)، منذ آخر انتصار له بنتيجة 3-2 على شباب الأهلي في أبريل 2024، كما لم يحقق أي فوز في آخر 8 ديربيات خارج أرضه (تعادل مرة وخسر 7)، منذ فوزه 2-1 في مايو 2022.

ورغم هذه الأفضلية التاريخية، فإن شباب الأهلي يعاني بدوره من ظاهرة لافتة، حيث لم يتمكن من التسجيل في الشوط الأول خلال آخر 6 مباريات ديربي أمام النصر والوصل، وهو ما قد يمنح النصر فرصة لفرض إيقاعه مبكراً إذا أحسن استغلال البدايات.

وعلى مستوى الأفراد، يبرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا كأحد أبرز مفاتيح اللعب، بعدما ساهم في 8 أهداف خلال 7 مباريات أمام النصر (سجل 4 وصنع 4)، ليكون أكثر فريق ساهم أمامه بالأهداف، فيما يتصدر أحمد خليل قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف.

وتؤكد الأرقام الإجمالية للتسجيل تفوق شباب الأهلي، بعدما سجل 60 هدفاً في شباك النصر مقابل 45 هدفاً استقبلها، في حين تعكس إحصائيات الديربيات بشكل عام تفوق «الفرسان» أيضاً، إذ خاض 67 مباراة ديربي أمام النصر والوصل، فاز في 31 وتعادل في 20 وخسر 16، بينما خاض النصر العدد ذاته من المباريات، فاز في 19 وتعادل في 19 وخسر 29.

وبين ضغط الحاجة للنقاط لدى شباب الأهلي، ومحاولات النصر لتأكيد عودته، تبدو كل المؤشرات مهيأة لديربي مثير، قد يحمل في طياته الكثير من التحولات في سباق الموسم، ويعيد رسم ملامح الصراع في الجولات الحاسمة.