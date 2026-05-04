الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعب يساوى لاعبين في الدوري الإنجليزي!!

لاعب يساوى لاعبين في الدوري الإنجليزي!!
4 مايو 2026 15:15

 
لندن (د ب أ)
أشاد روبرتو دي تشيربي المدير الفني لتوتنهام، بالأداء الاستثنائي الذي قدمه كونور جالاجير خلال الفوز المحوري على أستون فيلا 2/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، واصفاً تأثير اللاعب في الملعب بأنه يجعل الفريق يبدو وكأنه يلعب بـ12 لاعباً.
وسجل جالاجير، البالغ من العمر 26 عاماً، هدفه الأول بقميص توتنهام منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، ليقود فريقه لمغادرة منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال دي تشيربي «عندما يلعب جالاجير بهذا المستوى، فإننا نلعب بـ12 لاعباً، لأنه يمكنك أن تجده كمهاجم ولاعب وسط، وظهير، تجده في كل مكان في الملعب.. إنه لاعب رائع، يمتلك شغفاً وجودة كبيرة».
واعترف جالاجير بأنه مرّ بـ«أشهر صعبة» منذ وصوله إلى لندن، لكنه استمتع بليلة التألق في ملعب «فيلا بارك»، مؤكداً «هذا ما أفعله بشكل أفضل، العمل الجاد من دون كرة. أنا لاعب فريق وأحاول تقديم أقصى ما لدي لمساعدة توتنهام على تحقيق المزيد من الانتصارات».

أخبار ذات صلة
يونايتد يجدد فوزه على ليفربول في الدوري الإنجليزي
بالاس يواصل نزيف النقاط وبورنموث يتقدم في الـ«بريميرليج»
توتنهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
استون فيلا
آخر الأخبار
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
اليوم 15:51
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها خلال «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 15:51
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اليوم 15:50
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اليوم 15:49
«أدنوك» تُطلق برنامج تعزيز المرونة الصناعية
اقتصاد
«أدنوك» تُطلق برنامج تعزيز المرونة الصناعية
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©