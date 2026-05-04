لاعب يساوى لاعبين في الدوري الإنجليزي!!



لندن (د ب أ)

أشاد روبرتو دي تشيربي المدير الفني لتوتنهام، بالأداء الاستثنائي الذي قدمه كونور جالاجير خلال الفوز المحوري على أستون فيلا 2/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، واصفاً تأثير اللاعب في الملعب بأنه يجعل الفريق يبدو وكأنه يلعب بـ12 لاعباً.

وسجل جالاجير، البالغ من العمر 26 عاماً، هدفه الأول بقميص توتنهام منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، ليقود فريقه لمغادرة منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي تشيربي «عندما يلعب جالاجير بهذا المستوى، فإننا نلعب بـ12 لاعباً، لأنه يمكنك أن تجده كمهاجم ولاعب وسط، وظهير، تجده في كل مكان في الملعب.. إنه لاعب رائع، يمتلك شغفاً وجودة كبيرة».

واعترف جالاجير بأنه مرّ بـ«أشهر صعبة» منذ وصوله إلى لندن، لكنه استمتع بليلة التألق في ملعب «فيلا بارك»، مؤكداً «هذا ما أفعله بشكل أفضل، العمل الجاد من دون كرة. أنا لاعب فريق وأحاول تقديم أقصى ما لدي لمساعدة توتنهام على تحقيق المزيد من الانتصارات».