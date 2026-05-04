الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأولمبياد الخاص الإثيوبي: سباق زايد الخيري إضافة نوعية للدمج المجتمعي

الأولمبياد الخاص الإثيوبي: سباق زايد الخيري إضافة نوعية للدمج المجتمعي
4 مايو 2026 15:30


أديس أبابا (وام)
أكد الأولمبياد الخاص الإثيوبي أن سباق زايد الخيري في أديس أبابا إضافة نوعية كبيرة في تعزيز الدمج المجتمعي، بعد مشاركة مميزة لـ40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم.

أخبار ذات صلة
«دبي لأصحاب الهمم» يسيطر على بطولة البولينج للإعاقة السمعية
نجاح كبير لسباق زايد الخيري في إثيوبيا بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي

وقالت سيتولدا بيبايو، المديرة الوطنية للأولمبياد الخاص في إثيوبيا، إن الحدث برمزيته الكبيرة حقق نجاحاً مميزاً، وأكد أهمية شعار الأولمبياد الخاص حول قيم الدمج والعطاء والتمكين في المجتمع، بما يحقق أهداف وجود هذه الفئة في فعاليات رياضية مع الأسوياء، مشيدةً بجهود دولة الإمارات في تنظيم الحدث لأول مرة أمس، في «ساحة مسكل» وسط العاصمة أديس أبابا، لمسافة 5 كلم، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية.
وأضافت أن الأولمبياد الخاص الإثيوبي يتطلع مستقبلاً إلى مثل هذه المشاركات، لاسيما أن اللاعبين واللاعبات عبّروا عن تقدير كبير لفكرة إقامة الحدث، وتوفير بيئة محفّزة لهم، وتشجيعهم على الانخراط في فعالياته، خصوصاً أن الهدف من السباق ليس تنافساً رياضياً فقط، وإنما دعم الجهود الخيرية والإنسانية للمرضى والمراكز العلاجية حول العالم.

سباق زايد الخيري
الأولمبياد الخاص
إثيوبيا
آخر الأخبار
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
اليوم 15:51
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها خلال «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 15:51
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اليوم 15:50
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اليوم 15:49
«أدنوك» تُطلق برنامج تعزيز المرونة الصناعية
اقتصاد
«أدنوك» تُطلق برنامج تعزيز المرونة الصناعية
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©