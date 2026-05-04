انتصر المنطق .. إنتر ميلان «الأفضل» في «الكالشيو»



عمرو عبيد (القاهرة)

استحق إنتر ميلان التتويج بلقب «الكالشيو» في الموسم الحالي، بفارق كبير جداً وواضح عن جميع منافسيه، حيث سيّطر «الأفاعي» على صدارة أغلب قوائم الإحصاءات الفنية للبطولة الإيطالية، بداية من كونه الأكثر فوزاً حتى لحظة التتويج، بـ26 انتصاراً، تُمثّل نسبة 74.3% من مبارياته، وكذلك هو الفريق الأقل تعادلاً «4 مباريات»، والأقل تعرضاً للهزيمة، في 5 مباريات فقط، بنسبة 14.3%.

وإذا كان «النيراتزوري» يبتعد عن «وصيفه» الحالي، نابولي، بفارق 5 انتصارات، في حين تعادَل «السماوي» 3 مرات أكثر من «البطل»، وكذلك تلقيه 7 هزائم، مقابل 5 للإنتر، فإن هجوم «بطل سيري آ» يُعد الأقوى، بفارق كبير جداً، بعدما سجّل لاعبوه 82 هدفاً، بمُعدّل 2.34/ مباراة، في حين يأتي بعده فريق كومو بـ59 هدفاً فقط، أي بفارق 23 هدفاُ لمصلحة «الأفاعي».

وعلى الصعيد الفني الأكثر عُمقاً، تصدّر «الإنتر» أغلب القوائم الهامة في الدوري الإيطالي، مثل كونه الأكثر تسجيلاً للأهداف من اللعب المفتوح، بإجمالي 50 هدفاً، بنسبة 61% من حصاده الهجومي، وهو أيضاً الأفضل في التسجيل عبر الركلات الثابتة، بواقع 25 هدفاً، بنسبة 30.5%.

إنتر ميلان هو أغزر الفرق تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء، بإجمالي 12 هدفاً، رغم أنه يأتي بعيداً عن يوفنتوس، الذي سدد الكم الأكبر من الكرات بعيدة المدى، 206، إلا أن «السيدة العجوز» حوّل 8 منها فقط إلى أهداف، بنسبة نجاح تبلغ 4%، مقابل 7% لـ«الأفاعي»، الذي سدد لاعبوه 175 كرة فقط من خارج منطقة الجزاء.

كما تماشت إحصاءات الفريق الخاصة بالتسديدات الرأسية، مع حصاده التهديفي عبر ألعاب الهواء، حيث سدد 138 كُرة برؤوس لاعبيه، وأحرز منها 19 هدفاً، وهو صاحب القمة في كلتا الحالتين، كما أنه، بصورة عامة، يتصدّر المشهد فيما يتعلق بإجمالي عدد المحاولات الهجومية على المرمى، بتسديد 608 كُرات، بفارق 27 محاولة عن الأقرب له، «اليوفي»، الذي سجّل 58 هدفاً فقط.

وعلى صعيد البناء الهجومي، يبدو «النيراتزوري» في وضع لا يُقارن مع أي فريق آخر في «سيري آ»، لأنه الأفضل في تمرير الكرة بصورة عامة، بنسبة دقة تبلغ 87.5%، وهو الأكثر تمريراً للكُرات الحاسمة، التي منحته 60 هدفاً مُباشراً عبر «الأسيست»، ويُعد ذلك منطقياً جداً، لأنه الفريق الأفضل في تقديم التمريرات «المفتاحية»، بإجمالي 480 تمريرة.

ومنحت الفوارق الفردية الكبيرة بين نجوم «الإنتر» ولاعبي الفرق الأخرى، هذا التفوق الواضح للفريق في النهاية، حيث يتصدّر لاوتارو مارتينيز قائمة هدافي «الكالشيو»، برصيد 16 هدفاً، يليه زميله أيضاً، ماركوس تورام، بـ13 هدفاً، في حين يبتعد زميلهما، فيديريكو ديماركو بقائمة «توب أسيست»، بفارق كبير جداً عن أقرب ملاحقيه، بعدما صنع 17 هدفاً، كما يظهر معه رفيقه، نيكولو باريلا «ثالثاً» في تلك القائمة، بـ8 تمريرات حاسمة.