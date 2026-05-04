أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا



لندن (أ ف ب)



تصدّرت الموقعة بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني (5-4) العناوين، خاطفة الأضواء من المواجهة الثانية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي (1-1) والتي تُقدم «كرة قدم أخرى» سيكون فيها فن الدفاع محورياً مرة جديدة يوم غد الثلاثاء في الإياب.

ما هو محسوم أن الرهان واحد وضخم، يتمثل في حجز بطاقة إلى النهائي القاري. مع ذلك، تبدو الأجواء مشحونة أكثر في ميونيخ منها في لندن قبل الإياب، ويقول الفرنسي روبير بيريس، أحد نجوم الوصول الوحيد لأرسنال إلى النهائي عام 2006، إنه «لا ينبغي توقع ما حصل بين باريس وبايرن، على الإطلاق».

يضيف «ستكون المباراة محكمة جداً من الطرفين، دفاعية جداً. قد تكون قاسية بدنياً وعصبياً، وقد تترك آثارها عليك أيضاً».

وتقدم هاتان المباراتان «وجهَين من كرة القدم» كما يشير الجناح السابق لـ«المدفعجية»، مضيفاً «كلاهما يعجبني. استمتعت كثيراً بمشاهدة باريس-بايرن. أتلتيكو-أرسنال طريقة أخرى للعب كرة القدم. هناك من لا يحبها، لا مشكلة. لكن كلاعب، الدفاع الجيد فن بحد ذاته. والفريقان يجيدان ذلك».

في الذهاب، حُسمت القمة المقفلة بركلتي جزاء: واحدة لأرسنال عبر السويدي فيكتور يوكيريس وأخرى لأتلتيكو عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريز، إضافة إلى احتساب ثالثة للضيف اللندني لصالح إيبيريتشي إيزي قبل أن تُلغى بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، ما أثار غضب مدرب الضيوف الإسباني ميكل أرتيتا.

قاد أرتيتا الفريق اللندني إلى نصف نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الثانية توالياً، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي، وهو في موقع جيد أيضاً لإحراز لقب الدوري الممتاز، بعد 22 عاماً على تتويجه الأخير عام 2004.

غير أن فريقه يقدم كرة قدم أقل إمتاعاً مقارنة بالسنوات السابقة، أكثر تحفظاً، بطيئة أحياناً، و«مملة» كما يصفها بعض المراقبين.

يرد بيريس «ميكل أرتيتا يدرك ذلك. لكن المطلوب منه هو الفوز»، مضيفاً «سيقول الناس: إنهم لا يعرفون سوى الدفاع والتسجيل من الكرات الثابتة، لا مشكلة، لكن لماذا لا يفعل الآخرون الشيء نفسه؟ طالما أنها سلاح، سواء الركنية أو الركلة الحرة. الناس تتكلم وتنتقد. أما أنا، فهذا يضحكني».