الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أجندة حافلة بالبطولات الرياضية في أبوظبي خلال مايو

4 مايو 2026 18:15


أبوظبي (وام)
تستضيف أبوظبي عدداً من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية والمجتمعية خلال شهر مايو الحالي، تتصدرها منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تقام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية خلال أيام 15 و16 و17 مايو، بمشاركة واسعة تتجاوز 2000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.
كما يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم يوم 22 مايو، والذي يجمع فريقي الجزيرة والعين.
وبدءاً من 9 مايو، تنطلق منافسات النسخة الأولى من دوري أبوظبي للبادل، بمشاركة واسعة، حيث يهدف الدوري إلى دعم أسلوب الحياة الصحي، وبناء مجتمع رياضي متكامل، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والتعاون بين المشاركين، وتُقام منافساته عبر 8 جولات في أبوظبي والعين والظفرة.
وفي سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة، تقام على مدار يومي الجمعة والسبت 8 و9 مايو، منافسات النسختين 70 و71 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون مختلف مدارس الفنون القتالية من المنطقة العربية ومختلف قارات العالم.
كما تستضيف صالة مبادلة أرينا منافسات بطولة كأس الإمارات للمصارعة يوم 10 مايو، والتي ينظمها اتحاد اللعبة بمشاركة واسعة.
وكانت ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى قد استضافت على مدار ثلاثة أيام بدءاً من الأول من مايو الجاري، منافسات بطولة الإمارات الـ27 لقفز الحواجز، بمشاركة كبيرة، حيث شهدت تنافس الفرسان على سبع فئات، إضافة إلى لقب كأس الاتحاد.

