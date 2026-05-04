الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس إنتر يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بالإيطالي بستوني

4 مايو 2026 22:32

 
معتز الشامي (أبوظبي)

تحدث جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان، بصراحة عن الأنباء المتداولة حول اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المدافع الدولي الإيطالي أليساندرو باستوني، مؤكداً أن اللاعب لا يزال سعيداً داخل صفوف «النيراتزوري»، في وقت يواصل فيه الفريق الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة خلال آخر خمسة مواسم.
وفي تصريحات لإذاعة «رايو أنكيو سبورت»، لم ينفِ ماروتا وجود اهتمام من جانب النادي الكتالوني، لكنه شدد على أن الأمور لم تتطور إلى مفاوضات رسمية حتى الآن، قائلاً: «باستوني لاعب موهوب للغاية، والجميع يراقبه، ولا يمكن إنكار وجود اهتمام من برشلونة، لكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن».
وأضاف: «اللاعب يرحل فقط إذا أبدى رغبته في ذلك، وفي الوقت الحالي هو سعيد بالبقاء معنا، ونحن أيضا سعداء به»، وأشار ماروتا إلى أن باستوني تعرض لبعض اللحظات الصعبة هذا الموسم، أبرزها الخطأ الذي ارتكبه أمام يوفنتوس، لكنه أكد أن النادي وقف إلى جانبه، موضحا «اعترف بخطئه، ونحن قمنا بحمايته، لأنه لاعب كبير».
وعلى صعيد آخر، كشف رئيس إنتر عن توجه إدارة النادي لتعزيز القوام الإيطالي للفريق، مشيرا إلى أهمية وجود نواة محلية قوية قادرة على فهم طبيعة الدوري الإيطالي، قائلاً: «إيطاليا لا تزال تنتج المواهب، ونرغب في بناء فريق يعتمد على مجموعة من اللاعبين الإيطاليين، خاصة مع تقدم بعض العناصر في العمر».
كما تطرق ماروتا إلى طموحاته الأوروبية، مؤكداً أن التتويج بدوري أبطال أوروبا لا يزال هدفا رئيسيا بالنسبة له، رغم الإخفاق في أربع نهائيات سابقة، حيث قال: «خضنا أربع نهائيات ولم أنجح في الفوز، وهذا أمر أسعى لتحقيقه، وسنحاول التحسن في البطولة خلال الموسم المقبل».
وبين ملف باستوني وطموحات المستقبل، يبدو إنتر عازما على مواصلة نجاحاته محليا، مع سعي جاد لتحقيق الحلم الأوروبي المؤجل.

