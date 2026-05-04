«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم



الفجيرة (وام)



أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وجمعية الإمارات للغوص توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، خلال مؤتمر صحفي عُقد بهذه المناسبة، حيث تم الكشف عن انطلاقة واحدة من أبرز مبادرات التعاون في مجال الرياضات البحرية بالدولة، حيث وقع عن الجمعية سعادة جمعة بن ثالث وعن النادي احمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي.

وأكد جمعة بن ثالث رئيس جمعية الإمارات للغوص، أن الجمعية تُعد جهة ذات صفة خاصة ومسجلة ومعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على تنظيم قطاع الغوص وفق أفضل الممارسات البيئية، إلى جانب دعم وتطوير أنشطة الغوص من خلال تنسيق جهود مجتمع الغوص، وتعزيز معايير الأمن والسلامة في الغوص الترفيهي.

وأوضح أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن النادي يسعى إلى نشر وتطوير الرياضات البحرية على مستوى إمارة الفجيرة، وتهيئة بيئة آمنة وصحية لمختلف فئات المجتمع، وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة البحرية.

وأفاد محمد فرج جابر، عضو مجلس إدارة الجمعية والمفتش العام، بأن دور الجمعية يشكل ركيزة أساسية في ضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في قطاع الغوص.

وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود بين الطرفين لتعزيز ممارسات الغوص الآمن، وتطوير الأطر التنظيمية، ودعم المبادرات البيئية، بما في ذلك حماية البيئة البحرية، وزراعة الشعاب المرجانية، وتنظيم حملات النظافة.