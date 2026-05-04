الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم

«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم
4 مايو 2026 23:30


الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الشارقة البحري» ينظّم بطولة خورفكان للتجديف الأرضي السبت
تعاون بين الإنسان والآلة يغوص إلى أعماق البحار


أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وجمعية الإمارات للغوص توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، خلال مؤتمر صحفي عُقد بهذه المناسبة، حيث تم الكشف عن انطلاقة واحدة من أبرز مبادرات التعاون في مجال الرياضات البحرية بالدولة، حيث وقع عن الجمعية سعادة جمعة بن ثالث وعن النادي احمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي.
وأكد جمعة بن ثالث رئيس جمعية الإمارات للغوص، أن الجمعية تُعد جهة ذات صفة خاصة ومسجلة ومعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على تنظيم قطاع الغوص وفق أفضل الممارسات البيئية، إلى جانب دعم وتطوير أنشطة الغوص من خلال تنسيق جهود مجتمع الغوص، وتعزيز معايير الأمن والسلامة في الغوص الترفيهي.
وأوضح أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن النادي يسعى إلى نشر وتطوير الرياضات البحرية على مستوى إمارة الفجيرة، وتهيئة بيئة آمنة وصحية لمختلف فئات المجتمع، وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة البحرية.
وأفاد محمد فرج جابر، عضو مجلس إدارة الجمعية والمفتش العام، بأن دور الجمعية يشكل ركيزة أساسية في ضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في قطاع الغوص.
وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود بين الطرفين لتعزيز ممارسات الغوص الآمن، وتطوير الأطر التنظيمية، ودعم المبادرات البيئية، بما في ذلك حماية البيئة البحرية، وزراعة الشعاب المرجانية، وتنظيم حملات النظافة.

نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
الغوص
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم
الرياضة
«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم
اليوم 23:30
متحدثون في «اصنع في الإمارات» يشيدون برؤية الإمارات التنموية
اقتصاد
متحدثون في «اصنع في الإمارات» يشيدون برؤية الإمارات التنموية
اليوم 23:16
النصر بطل كأس الوطن لكرة اليد
الرياضة
النصر بطل كأس الوطن لكرة اليد
اليوم 23:14
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة
علوم الدار
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©