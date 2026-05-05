بعد 128 عاماً من تأسيسه.. «ثون المغمور» يخلد قصته بلقب الدوري السويسري !

معتز الشامي (أبوظبي)

في واحدة من أكثر القصص إلهاماً في كرة القدم الأوروبية الحديثة، كتب نادي "ثون" فصلاً تاريخياً غير مسبوق، بعدما تُوّج بلقب الدوري السويسري لأول مرة منذ تأسيسه قبل 128 عاماً، في إنجاز يُعد من أبرز مفاجآت الموسم على مستوى القارة.

النادي الذي ينتمي إلى مدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 45 ألف نسمة، والواقعة على بعد 26 كيلومتراً من العاصمة برن، لم يكن يوماً ضمن القوى التقليدية في سويسرا، بل عاش سنوات من التراجع، أبرزها هبوطه إلى الدرجة الثانية لخمس سنوات، واقترابه من الإفلاس.

ورغم خسارته أمام بازل بنتيجة 3-1، إلا أن تعثر ملاحقه جالين أمام فريق سيون منح ثون لقباً مبكراً بفارق 10 نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية، ليؤكد واحدة من أعظم المعجزات الكروية، التي قورنت بتتويج فريق ليستر سيتي التاريخي في إنجلترا.

السر وراء هذا الإنجاز لم يكن في الأموال أو الصفقات الكبرى، بل في هوية استثنائية داخل النادي. رئيسه أندريس جاربر، الذي ارتبط بثون لاعباً ومدرباً وإدارياً، جسّد الاستقرار الذي يميز النادي، حيث يعمل الجهاز الفني والإداري معا منذ سنوات طويلة، في بيئة تُشبه العائلة.

المدرب ماورو لوسترينيلي، يعد أحد أبرز هدافي النادي تاريخياً، قاد الفريق بفلسفة هجومية واضحة تعتمد على الضغط العالي والتحول السريع، بينما ساهمت عناصر مثل القائد ماركو بوركي، في ترسيخ روح الانتماء داخل غرفة الملابس.

واعتمد ثون على أسلوب لعب جريء يعتمد على ضغط متقدم، واسترجاع الكرة في مناطق الخصم، والبحث عن العمق بشكل مباشر. ورغم الانتقادات التي طالت هذه الفلسفة في بدايتها، إلا أنها أثمرت عن صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، ثم تحقيق إنجاز تاريخي لم يكن متوقعاً.

الفريق، الذي لا تتجاوز قيمته السوقية 22 مليون يورو، كان بعيداً عن منافسة أندية مثل "يانج بويز"وبازل، من حيث الإمكانيات، لكنه عوّض ذلك بالعمل الجماعي والتدرج في التطور، خطوة بعد أخرى.

لكن نقطة التحول جاءت في ديسمبر، عندما قلب ثون تأخره في إحدى المباريات من 2-0 إلى فوز 4-2، في مما أشعل الإيمان داخل الفريق بأنه قادر على المنافسة. ومنذ ذلك الحين، واصل الفريق سلسلة مذهلة من النتائج الإيجابية، عززت صدارته وأكدت أن ما يحدث ليس مجرد حظ.

رغم أن هدف الفريق في بداية الموسم كان فقط إنهاء الدوري ضمن الستة الأوائل، إلا أن الواقع تجاوز كل التوقعات. قصة ثون اليوم ليست مجرد لقب، بل درس في الإيمان، والاستمرارية، والعمل الجماعي.

حيث قال رئيس النادي: "هذه ليست مجرد بطولة، بل رسالة لكل شخص في الحياة.. يمكنك أن تحلم، ويمكنك أن تحقق حلمك".