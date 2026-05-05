«السلة الأميركي».. نيكس يطيح سيكسرز وتمبروولفز يُسقط سبيرز

لوس أنجلوس(أ ف ب)

ضرب نيويورك نيكس بقوة في مستهل مواجهته مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في نصف نهائي "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي "أن بي أيه"، باكتساحه ضيفه 137-98، فيما سقط سان أنتونيو سبيرز على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز 102-104.

في "ماديسون سكوير جاردن"، أعلن نيكس نفسه مرشحاً بقوة لبلوغ نهائي المنطقة الشرقية للموسم الثاني توالياً (خسر العام الماضي 2-4 أمام إنديانا بيسرز) وبات أول فريق في تاريخ الدوري يفوز بثلاث مباريات متتالية في الـ"بلاي أوف" بفارق لا يقل عن 25 نقطة.

ونجح نيكس الإثنين بما نسبته 63% من محاولاته، في لقاء وصل خلاله الفارق بينه وبين ضيفه إلى 40 نقطة.

ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مواجهات ممكنة.

وبعدما تأخر 1-2 أمام هوكس في الدور الأول، حقق نيكس أربعة انتصارات متتالية بفارق إجمالي بلغ 135 نقطة.

وعلى مدى المباريات الثلاث الأخيرة، بلغ مجموع الفارق 119 نقطة، وهو الأكبر في ثلاث مباريات متتالية في تاريخ الـ"بلاي أوف"، وفقاً لإحصاءات شبكة "إيه أس بي أن".

وتقام المباراة الثانية مساء الأربعاء في نيويورك أيضاً قبل أن تنتقل السلسلة إلى فيلادلفيا، حيث ناشد جويل إمبيد جماهير سيكسرز عدم بيع تذاكرهم لمشجعي نيكس عندما يحين موعد المباراة الثالثة.

لكن سيكسرز لم يمنح جماهيره الكثير من الأسباب للاحتفاظ بتلك التذاكر مساء الاثنين.

وحظي سيكسرز بيوم راحة واحد فقط بعد فوزه في بوسطن على سلتيكس مساء السبت لاستكمال العودة الرقم 14 فقط في التاريخ من تأخر 1-3 في سلسلة ضمن الـ"بلاي أوف".

لكنه ظهر أقرب إلى الفريق الذي خسر مرتين بفارق 32 نقطة في أول أربع مباريات ضد سلتيكس.

في المقابل، خاض نيكس دوراً أول أسهل بكثير، وأنهاه بسحق هوكس 140-89 الخميس في المباراة السادسة، مسجلاً رقماً قياسياً في الـ"بلاي أوف" بعدما وصل الفارق بينه وبين منافسه إلى 47 نقطة مع نهاية الشوط الأول.

وفي لقاء الإثنين، بدا الأمر مشابهاً إلى حد كبير، إذ سجل نيكس ثماني نقاط متتالية في منتصف الربع الثاني ليوسع الفارق من 10 نقاط إلى 57-39، قبل أن يسجل برونسون آخر 11 نقطة لفريقه، بينها ثلاثية قبل 0.3 ثانية من النهاية، ليتقدم 74-51 في نهاية الشوط الأول.

وجعلت ثلاثية تاونز النتيجة 90-60 بعد نحو خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يعتمد الفريقان في معظم الوقت على البدلاء.

وفي الغرب، سقط سبيرز على أرضه في مستهل سلسلته مع تمبروولفز 102-104.

وحقق نجم سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما رقماً قياسياً في عدد الصدّات (بلوك) خلال مباراة واحدة في الـ"بلاي أوف"، بعدما نجح في 12 خلال اللقاء الذي أنهاه بثلاثة أرقام مزدوجة (11 نقطة، 15 متابعة، 5 تمريرات حاسمة، 12 صدّة)، لكنه عانى من سوء الدقة في التسديد (5 من 17، و0 من 8 من خارج القوس).

وبعد عودته على نحو مفاجئ، بعد تسعة أيام فقط من تعرضه لتمدد في الركبة اليسرى، قدّم أنتوني إدواردز أداءً ممتازاً مع وولفز (18 نقطة)، لا سيما في الربع الرابع.

وتقام المباراة الثانية الأربعاء في تكساس أيضاً.

وبرز أيضاً في صفوف تمبروولفز جوليوس راندل بتسجيله 21 نقطة مع 10 متابعات، فيما أحرز كل من جوليان شامبانيّي وستيفون كاسل 17 نقطة لسبيرز.

وكان من المتوقع أن يغيب إدواردز عن أول مباراتين على الأقل من السلسلة، بعد تعرضه لكدمة في العظم وتمدد في الركبة اليسرى في 25 أبريل خلال المباراة الرابعة من سلسلة الدور الأول أمام دنفر ناجتس.