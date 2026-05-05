إنتر يتجاوز يونايتد.. تعرف على الأندية الأكثر فوزاً بألقاب الدوري في أوروبا

معتز الشامي (أبوظبي)

حفرت الفرق الأوروبية العملاقة، بما في ذلك برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، أسماءها عبر سنوات من الهيمنة المحلية وحصد ألقاب الدوري، ولكن كيف تقارن هذه الفرق ببعضها البعض؟.

وتجاوز إنتر ميلان للتو مانشستر يونايتد وليفربول (كلاهما 20 لقباً) في سباق ألقاب الدوري، بعد فوزه بلقبه الحادي والعشرين في الدوري الإيطالي في موسم 2025-2026، لكن لا يزال أمامه الكثير ليقطعه من أجل اللحاق بالأندية العملاقة التي تتصدر هذه القائمة، التي نستعرضها للأكثر فوزاً بألقاب الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

1- يوفنتوس: 36

كان فريق السيدة العجوز بالفعل أنجح نادٍ في كرة القدم الإيطالية، عندما أدت فضيحة الكالتشوبولي إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية عام 2006.

وفي ذلك الوقت، بدا من الممكن أن يستغل أحد أندية ميلان الفراغ الذي تركه يوفنتوس ويتجاوز رصيده من ألقاب الدوري الإيطالي. لكن ذلك لم يحدث. سيطر إنتر ميلان على الساحة الكروية خلال سنوات تراجع يوفنتوس، بينما فاز ميلان بلقب واحد، وسرعان ما عاد يوفنتوس إلى القمة، حيث صعد إلى دوري الدرجة الأولى من المحاولة الأولى، وفي غضون 5 سنوات عاد إلى الصدارة.

ثم فاز يوفنتوس بـ9 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي، ليعيد ترسيخ صدارته التي لا تقهر في عدد مرات الفوز بالسكوديتو. لكن مضى 6 سنوات منذ آخر فوز له باللقب.

1-ريال مدريد: 36

لم يفز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتين منذ ما يقارب 20 عاماً، لكنه في الواقع، فاز بألقاب دوري أبطال أوروبا أكثر من ألقاب الدوري الإسباني خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

لم يشهد ريال مدريد منذ النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، حين حقق 5 ألقاب متتالية، فترة هيمنة محلية مماثلة لتلك التي شهدتها أندية مثل بايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر يونايتد في العصر الحديث.

ومع ذلك، يمتلك ريال مدريد تاريخاً عريقاً يجعله متقدماً بفارق كبير، حيث يعود تاريخ ألقابه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وقد فاز بألقاب الدوري الإسباني أكثر من جميع الأندية مجتمعة باستثناء برشلونة (28 لقبا).

3-بايرن ميونيخ: 35

بالنظر إلى هيمنته على كرة القدم الألمانية، وفوزه بـ13 لقباً من آخر 14 لقباً في الدوري الألماني (البوندسليجا)، يبدو من المحتوم أن يتصدر بايرن ميونيخ هذه القائمة في السنوات القادمة.

واستمرت سلسلة انتصارات. الفريق البافاري 11 مرة متتالية قبل أن يفسد باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، سلسلتهم، لكن سرعان ما عادوا إلى مستواهم المعهود.

وبالنظر إلى مستوى فريق فينسنت كومباني وضعف مستوى المنافسة المحلية التي يواجهها، فإن فوزه بلقبي البوندسليجا رقم 36 و37 مسألة وقت لا أكثر.

وهو إنجاز رائع، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الدوري الألماني الممتاز لم يؤسس رسمياً إلا بعد أكثر من نصف قرن من تأسيس معظم الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، حيث يمتلك بايرن ميونيخ عدداً من ألقاب البوندسليجا يفوق مجموع ألقاب جميع الأندية الأخرى في ألمانيا.