الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبوظبي للشطرنج» يُتوّج أبطال «الكلاسيك للهواة»

5 مايو 2026 10:36

أبوظبي (وام)
اختتم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة أبوظبي للكلاسيك بفئة الهواة في نسختها الـ 38، على مدار 4 أيام بمشاركة 100 لاعب ولاعبة، يمثّلون أندية الإمارات، و17 جنسية من المقيمين داخل الدولة.
وأسفرت المنافسات عن فوز الفلبيني بارتولا شيرين بالمركز الأول، ومواطنه فليبس ويني بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً الهندي باشوانت سارفانان، بينما حصد عمر الهاشمي الميدالية التذكارية لأفضل مشارك من أصحاب الهمم.
وحقق اللاعب عبدالرحمن سامي آل علي، والريم الحمادي أفضل نتيجة لاعب ولاعبة في البطولة، وأحرز ريشان جاكوب، وأندريا باتشاريا أفضل نتيجة لاعب ولاعبة في فئة 14 عاماً، بينما تصدّر حامد زايد وماريا خميس البلوشي نتيجة أفضل لاعب ولاعبة في فئة 10 أعوام.
وتوَّج الفائزين سعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي للنادي، وأشاد بالمستويات القوية لهذه الفئة، وأهمية الحدث بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة الطاقم التحكيمي الإماراتي في إدارة المنافسات لصقل خبراتهم، استعداداً لاستضافة أولمبياد الشطرنج العالمي - أبوظبي 2028.

