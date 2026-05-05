قمة أرسنال وأتلتيكو.. التاريخ يدعم «الجانرز» والفأل الحسن يعزّز ثقة «الأتلتي»

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف ملعب الإمارات مباراة مرتقبة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف دوري أبطال أوروبا 2025/ 26. ويملك «الجانرز» أسباباً للتفاؤل لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهم (1-1) في مباراة الذهاب خارج الأرض أمام أتلتيكو مدريد، الأسبوع الماضي.

ويقف التاريخ إلى جانب الفريق اللندني، ليس فقط لسابق فوزه بسهولة على أتلتيكو في ملعب الإمارات هذا الموسم، ولكن لأن البطولة شهدت 3 مباريات نصف نهائية انتهت فيها مباراة الذهاب بالتعادل منذ إلغاء قاعدة احتساب الأهداف خارج الأرض. وفي كل مرة، تأهل الفريق الذي لعب على أرضه ثانياً إلى المباراة النهائية.

ويتمتع أرسنال بسجل جيد في مباريات الإياب على أرضه عندما تسير مباراة الذهاب على ما يرام، فعندما تجنب الهزيمة خارج أرضه في مباراة الذهاب من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا، تأهل في 8 من مبارياته ال10 السابقة.

كما يتمتع بسجل قوي للغاية في الآونة الأخيرة أمام فرق الدوري الإسباني، حيث لم يهزم في آخر 8 مباريات له أمام فرق إسبانية في دوري أبطال أوروبا، محققاً 7 انتصارات.

ولم يخسر أرسنال سوى مباراتين فقط من آخر 23 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ويملك الفريق فرصة تحقيق سلسلة من 14 مباراة دون هزيمة في هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كما أنه يستقبل معدل 0.65 هدف فقط في المباراة الواحدة تحت قيادة ميكيل أرتيتا في البطولة. ويعد هذا المعدل الأدنى من حيث استقبال الأهداف في المباراة الواحدة لأي مدرب خاض أكثر من 20 مباراة في البطولة.

وقد يكون لدى أرسنال أيضاً ما يشجعه من سوء سجل أتلتيكو مدريد في إنجلترا، حيث خسر الفريق المدريدي 6 مباريات من آخر 7 مباريات خارج أرضه أمام فرق البريميرليج في دوري الأبطال، بما في ذلك آخر 4 هزائم متتالية. ولا تزال هزيمته 4-0 على ملعب الإمارات في وقت سابق من هذا الموسم هي أثقل هزيمة لهم في البطولة.

بينما رجل واحد لن يكترث لكل هذا هو دييجو سيميوني، فهو يعلم أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم لتجاوز ثقل التاريخ، والسعي للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة تحت قيادته، حيث لم يسبق لأي مدرب أن وصل إلى نهائيات أكثر في هذه البطولة مع نفس النادي سوى مدربين اثنين، هما أليكس فيرجسون مع مان يونايتد ومارسيلو ليبي مع يوفنتوس (كلاهما 4 مرات).

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بنسبة 56%، أما أتلتيكو مدريد، فلديه فرصة بنسبة 20.2% للفوز بالمباراة، وكان التعادل (23.8%) النتيجة الأكثر ترجيحاً بعد ذلك.

وهذا هو الموسم الأول الذي يواجه فيه أرسنال أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز أرسنال بنتيجة 4-0 على أرضه في دور المجموعات، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو الأسبوع الماضي.

وقد يصبح ميكيل أرتيتا ثالث مدرب فقط يحقق سلسلة انتصارات متتالية في أول 3 مباريات له أمام سيميوني في البطولة، بعد كارلو أنشيلوتي وماوريتسيو ساري (لكل منهما 3 مباريات) هما المدربان الوحيدان اللذان حققا هذا الإنجاز.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي الدوري الأوروبي عام، حيث تعادل 1-1 في شمال لندن، قبل أن يفوز أتلتيكو 1-0 على أرضه ويتأهل إلى النهائي، ثم واصل «الأتلتي» بالفوز على مارسيليا في النهائي 3-0، لذا سيعتبر ذلك فألاً حسناً إذا تأهل مجدداً.