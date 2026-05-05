في طريقه للقب الثاني.. كيف يقارن فليك بأعظم مدربي برشلونة؟!.

معتز الشامي (أبوظبي)

يستطيع برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم عندما يواجه غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو، في 10 مايو الجاري، على ملعب كامب نو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، يليه ريال مدريد برصيد 77 نقطة، قبل 4 جولات من النهاية، ويحتاج على الأقل إلى التعادل مع الفريق الملكي لحسم لقب الليجا، وهو إنجاز غير مسبوق، فعلى مدار 97 عاماً من تاريخ الدوري الإسباني، لم يتم الفوز باللقب أبداً في مباراة الكلاسيكو.

وسيعد تتويج برشلونة بالليجا هذا الموسم إضافة مميزة أخرى إلى سجل النادي تحت قيادة هانسي فليك، كما سيعني أن المدرب الألماني لم يكتف بالفوز بلقبين متتاليين مع العملاق الإسباني، بل سيحقق أيضاً رقماً قياسياً يحسد عليه بنسبة نجاح 100% في الدوري، بعد فوزه بلقبي الدوري كمدرب لبايرن ميونيخ، ولا شك أن فليك يقدم أداءً رائعاً كمدرب لبرشلونة.

ولكن يبقى السؤال كيف يقارن بمن سبقوه في هذا المنصب؟.

وبالمقارنة مع آخر 10 مدربين لبرشلونة، أعاد فليك برشلونة إلى مكانته المثالية في قمة كرة القدم الإسبانية، حيث يحقق 2.37 نقطة في المباراة الواحدة (113 مباراة؛ فوز 86 تعادل 10 خسارة 17)، بزيادة قدرها 15% عن سلفه تشافي هيرنانديز الذي كان معدله 2.07 نقطة فقط، ولكنه حقق أيضاً تحسناً بنسبة 21% عن معدل رونالد كومان البالغ 1.96 نقطة في المباراة الواحدة.

ولا يوجد سوى مدربين سابقين لبرشلونة يتفوقان على فليك في الإنجازات، أولهم لويس إنريكي، الذي حقق معدل 2.41 نقطة في المباراة الواحدة خلال فترة توليه تدريب برشلونة لـ3 سنوات، فاز خلالها بلقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

والمدرب الآخر الذي يتفوق عليه هو الراحل تيتو فيلانوفا، الذي حقق معدل 2.39 نقطة في المباراة الواحدة خلال 44 مباراة قاد فيها الفريق.

ومن المثير للدهشة أن فليك، بحسب مستواه الحالي، يتفوق على بيب جوارديولا الذي حقق 2.36 نقطة فقط في المباراة الواحدة، والذي يعتبره الكثيرون أعظم مدرب في تاريخ برشلونة.

ومع ذلك، خاض جوارديولا أكثر من ضعف عدد مباريات فليك الحالية (113 مباراة)، والأهم من ذلك، أنه فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وبينما لا يمكن إنكار نجاح فليك في الدوري الإسباني حتى الآن، إلا أنه لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه، قبل أن ينافس جوارديولا أو حتى إنريكي في أوروبا.