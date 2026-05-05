«الملك ليبرون» يتحدى «رأس الأفعى» على مسرح «أن بي أيه»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

بعدما عبر الدور الأول من «بلاي أوف» الغرب بثقة أمام هيوستن روكتس، يواجه ليبرون جيمس ولوس أنجلوس ليكرز، اعتباراً من الثلاثاء، اختباراً أصعب بكثير في مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب والمرشح الأبرز ليكون مجدداً بطلاً لدوري كرة السلة الأميركي (أن بي أيه).

في سن الحادية والأربعين، اختبر جيمس كل شيء تقريباً خلال 23 موسماً في الدوري، أربعة ألقاب مع ثلاثة فرق مختلفة، ستة أدوار نهائية خاسرة بينها ثلاثة أمام جولدن ستايت ووريرز بقيادة ستيفن كوري، إضافة إلى جمعه معظم الأرقام القياسية البارزة.

لكن التحدي الذي يطرحه أوكلاهوما سيتي ثاندر كفيل بإثارة القلق، إذ يبدو حامل اللقب وصاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم مُجهزاً جيداً للعودة إلى نهائي الدوري، بفضل دفاعه الشرس ونجمه الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في 2025 الذي قاد فريقه لاكتساح فينيكس صنز في الدور الأول (4-0).

وقال جيمس لقناة «برايم فيديو» إن «أمامهم (ثاندر) يجب حماية الكرة، فهم يلعبون بطريقة بدنية جداً، وأيديهم في كل مكان دفاعياً. إذا سمحتم لهم بسرقة الكرات، فهذا يشعل جمهورهم وروحهم الجماعية».

وأضاف أفضل لاعب في الدوري أربع مرات «وبالطبع هناك رأس الأفعى شاي (جلجيوس-ألكسندر) الذي يطمح لتحقيق الثنائية كأفضل لاعب... وهم يملكون العدة الكاملة، ليس شاي وحده. لكننا مستعدون للتحدي».

وبعد أداء فعال أمام روكتس (4-2)، لا يزال ليكرز محروماً من ساحره السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي تعرض قبل شهر لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة المقربة اليسرى خلال مواجهة سابقة أمام ثاندر، ولم يُعلن أي موعد لعودته حتى الآن.

وهذه ضربة موجعة في وقت يواجه فيه ليكرز «أحد أقوى فرق»أن بي أيه«في التاريخ»، بحسب مدربه جَيه جَيه ريديك.

وفي أوكلاهوما، حيث حصل الفريق على أسبوع من الراحة، يبقى الحذر قائماً في مواجهة ليكرز وليبرون جيمس، الذي لا يزال في كامل لياقته (20.9 نقطة، 6.1 متابعات، و7.2 تمريرات حاسمة كمعدل في الدور الأول).

وقال جلجيوس-ألكسندر «ليبرون يعرف مباريات هذا المستوى أكثر من أي شخص في التاريخ. نحن لا نستخف بهم».

وأضاف الكندي «يمكن أن نمضي ساعات في تعداد كل ما قدمه (جيمس) للعبة. إنه من الأفضل على الإطلاق من بين الذين لمسوا الكرة. كرة السلة بلا مراكز حقيقية جاءت منه. ستكون مواجهة جميلة. وحتى إن لم يعد في قمة مستواه، فهو لا يزال جيداً جداً».

وبعد انطلاقة قوية في ال«بلاي أوف» بمعدل وسطي بلغ 31.1 نقطة و6.6 تمريرات حاسمة في المباراة، سيبدأ جلجيوس-ألكسندر الدور الثاني من دون مساعده جايلن وليامس.

وكان وليامس عنصراً أساسياً في رحلة التتويج باللقب الموسم الماضي، لكنه أصيب خلال المباراة الثانية أمام فينيكس (تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر)، وقد أعلن غيابه عن المباراة الافتتاحية أمام ليكرز.

هذا أمر مقلق إلى حد ما لأوكلاهوما سيتي الذي يبقى مع ذلك المرشح الأبرز، لاسيما في المباراتين الأوليين اللتين يلعبهما على أرضه الثلاثاء والخميس.