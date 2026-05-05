«هدية القادسية» تحفّز الهلال لعبور الخليج

الرياض (أ ف ب)

أشعل القادسية الصراع على الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه النصر المتصدر 3-1، مقدماً هديةً ثمينةً للهلال الوصيف الذي يتطلع لتقليص الفارق إلى نقطتين، إذا ما حقق الفوز الثلاثاء على الخليج في مباراة مؤجلة من الجولة 28.

أمام حوالي 18 ألف متفرج اكتظوا في استاد الامير محمد بن فهد في الدمام، كرّس «فارس الشرقية» عقدته للعالمي، بعدما كرّر الفوز الذي حققه ذهاباً على فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي شوهد وهو يخرج خائباً بعد نهاية المباراة، مكتفياً بمنشور مختصر على حسابه في «إكس»: «مهمة واحدة.. نواصل العمل. معاً».

وصدت العارضة تسديدة للدون في الشوط الأول عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدف وقعه المتألق محمد أبو الشامات، لكن المكسيكي خوليان كينيونيس خطف الأنظار مجدداً بتسجيله ثالث الأهداف، ليعزّز صدارته لترتيب الهدافين (29) بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني (الأهلي) وأربعة عن رونالدو.

ولم يخف براندن رودجرز مدرب ليفربول الإنجليزي سابقاً سعادته بالفوز، قائلاً: «شعور جميل أن تحقق هذا الفوز الكبير أمام فريق بجودة النصر الذي أعتقد أنه الأقرب لتحقيق لقب الدوري، ولذا أنا فخور جدا بفريقي لأنه يظهر بالجودة أمام أقوى الفرق ويحصد النقاط أمامها».

يضيف رودجرز: «حينما جئت للقادسية كنت واثقاً من أن هذا الفريق يمكن أن نعزّز وضعه ليكون عظيماً لأنه يلقى دعماً كبيراً من الإدارة والمحبين، ولذا أرى أن فريقنا يصنع أمسيات تاريخية».

بدوره، رأى قائد الفريق الإسباني ناتشو فيرنانديز أن «الفريق كان قوياً على المستوى الدفاعي وحاسماً في الجانب الهجومي، مضيفاً: «نملك الشراسة والقتالية والقوة البدنية».

وعن طموحات فريقه الذي يتخلف بنقطة عن الأهلي الثالث، مع مباراة مؤجلة للأخير تلعب الثلاثاء أمام الفتح، اكتفى رودجرز بالقول» اقتربنا من تحقيق معدل نقطي تاريخي للقادسية، نريد أن نواصل حتى النهاية ونسير في الطريق الصحيح لبناء الفريق الذي يسعد أنصاره«.

من ناحيته، أقر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، أنه فريقه لم يظهر بالشكل المعتاد في المواجهة،»مما زاد الأمور صعوبة وتعقيداً وأدى إلى الخسارة«.

أضاف المدرب المخضرم الطامح لقيادة النصر إلى اللقب الذي افتقده منذ موسم 2019،»لعبنا في حدود 50 مباراة فيما لعب القادسية 30، وهذا ما صنع الفارق وساعد المنافس«.

لكن مدرب بنفيكا البرتغالي والهلال سابقاً ظهر واثقاً بفريقه في الجولات الثلاث المتبقية،»لدي الثقة في الفريق بشكل عام«.

وكان الهلال، الوصيف قد شدد الخناق على النصر بفوز مريح خارج الديار على الحزم بثلاثية، ليبقى الوحيد دون خسارة هذا الموسم.

اختصر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال الموقف بالقول»أمامنا الآن أربع مباريات حتى النهاية، ومباراتنا أمام الحزم كانت مهمة".