«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتطلع منتخبنا الوطني للناشئين (مواليد 2009) إلى انطلاقة مثالية في بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً، عندما يستهلّ مشواره في مشاركته القارية التاسعة بمواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية، في التاسعة والنصف من مساء الغد، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً منتخبَي اليمن وفيتنام.

ويخوض «أبيض الناشئين» التحدي القاري بطموح التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً للمرة الخامسة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد مشاركاته السابقة في نُسخ 1991 بإيطاليا، و2009 في نيجيريا، و2013 في الإمارات، و2025 في قطر.

وتشهد البطولة مشاركة 15 منتخباً بعد انسحاب كوريا الشمالية، حيث يتنافس المشاركون على ثماني بطاقات مؤهِّلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب اللقب القاري.

وأكمل المنتخب تحضيراته بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، عبر برنامج إعداد متكامل تضمّن المشاركة في كأس الخليج للناشئين 2025 بالسعودية، والتي أنهاها وصيفاً، إلى جانب معسكر خارجي في بانكوك خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، قبل أن يختتم تحضيراته بفوز معنوي على طاجيكستان 1-0 في دبي.

ويعوّل الجهاز الفني على قائمة تضم 23 لاعباً، من بينهم عناصر تمتلك خبرة سابقة على المستوى القاري، مثل عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر، وجايدن أديبا.

ولن تكون مهمة «أبيض الناشئين» سهلة في ضربة البداية أمام منتخب كوريا الجنوبية، أحد أبرز المرشحين، والذي يشارك للمرة الـ17 في تاريخه، وسبق له التتويج باللقب مرتين، إلى جانب بلوغه نصف النهائي في النسخ الأخيرة.

من جانبه، أكد نواف مبارك، مساعد مدرب المنتخب، أن الفريق يدخل البطولة بطموح كبير، مشيداً بالدعم الذي يوفره اتحاد الكرة، وبرنامج الإعداد الذي أسهم في تطوير مستوى اللاعبين، مؤكداً أن العمل الحالي يأتي امتداداً للنجاحات التي تحققت مع منتخب 2008.

وقال: «نشكر اتحاد الكرة على الثقة والدعم، ونسعى لمواصلة العمل الذي بدأ مع منتخب 2008، والذي تُوّج بالتأهل إلى كأس العالم، منتخب 2009 أصغر سناً، لكنه بدأ التحضير منذ سنوات، وخلال العامين الماضيين شهد تطوراً كبيراً على مستوى الأداء والطموح».

وأضاف: «اللاعبون يملكون طموحاً واضحاً للوصول إلى كأس العالم، وهذا انعكس على التزامهم خلال المعسكرات والمباريات الودية. اتحاد الكرة وفّر لنا برنامج إعداد متكاملاً، شمل مواجهات دولية قوية أسهمت في رفع مستوى الفريق».

وتابع: «مجموعتنا في كأس آسيا صعبة، ولا يمكن التقليل من أي منتخب، فجميع الفرق تطورت بشكل ملحوظ. لكننا نثق بقدرات لاعبينا، خاصة بعد التجارب السابقة، ومنها المشاركة في بطولة الخليج أمام منتخبات أكبر سناً، حيث بلغنا النهائي، وهو ما عزّز ثقة اللاعبين بأنفسهم».

وختم: «ندخل البطولة بطموح كبير، ولدينا قناعة بقدرتنا على تحقيق الأفضل والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم».