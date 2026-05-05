جناح نيوكاسل.. معركة برشلونة وبايرن القادمة!

5 مايو 2026 12:38

مدريد(د ب أ)
يتنافس برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني من أجل ضم أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لتقرير صحفي، اليوم الثلاثاء.
ويعتبر الجناح الإنجليزي مرشحاً قوياً للرحيل عن نيوكاسل، في ظل اهتمام عدد من أندية الصفوة للحصول على خدماته هذا الصيف.
وذكرت محطة (راك 1) الإذاعية أن جوردون "25 عاماً" لفت أنظار مسؤولي برشلونة هذا الموسم بأدائه المميز، لا سيما في دوري أبطال أوروبا.
أضاف التقرير أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يعطي حالياً أولوية لضم جوردون، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هذا الصيف، من أجل منح البرازيلي رافينيا، لاعب الفريق الكتالوني، فرصة لالتقاط الأنفاس.
ويعتبر رافينيا حالياً الخيار الوحيد المتاح في مركز الجناح الأيسر للألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، لكن تعرض اللاعب لإصابتين في الفخذ، تسببتا في تقليص مشاركاته مع الفريق إلى 31 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.
وتتمثل العقبة الرئيسية أمام برشلونة في سعيه لضم جوردون في سعره الباهظ، حيث أشارت تقارير إلى أن نيوكاسل يطلب 85 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب، كما طلب أيضاً من بايرن، الذي يراقب اللاعب هو الآخر، المبلغ نفسه.
كما يسعى البطل التاريخي للدوري الألماني لضم جناح قادر على توفير بديل حقيقي للكولومبي لويس دياز في الجبهة اليسرى.
وربما يضطر نيوكاسل لبيع أحد نجومه البارزين هذا الصيف بسبب لوائح اللعب المالي النظيف، وذلك بعد الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في السنوات الأخيرة.
ومن المرجح أن يحصل نيوكاسل على أعلى سعر ممكن لجوردون، ولكن هناك أيضاً تكهنات حول رحيل سريع للألماني نيك فولتمياده، الذي لم يعد الخيار الأول لإيدي هاو، مدرب الفريق.
ويتواجد نيوكاسل حالياً في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيغيب عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وهو ما سيؤثر سلبًا على موارده المالية.

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
