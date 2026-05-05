الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»

5 مايو 2026 12:54

الفجيرة (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو، وضع خطط لاكتشاف الموهوبين، باستخدام الواقيات الذكية للاعبين، وأنظمة الرصد الحديثة، ومتابعة مخرجات النسخة الأولى من بطولة المواهب وتطويرها، لإعداد المختارين بمعسكرات داخلية وخارجية استعداداً للبطولات القارية والدولية المقبلة.
وأكد عبدالله السماحي، الأمين العام، أن توجه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، وخططه لاستخدام التقنيات الحديثة، يتماشى مع الجهود الوطنية لاستشراف المستقبل، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لتسريع عملية اكتشاف الأبطال، برصد دقيق، واستخدام آليات حديثة، والتقنيات التحكيمية المتطورة.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بإشراف وزارة الرياضة، على توفير أفضل المخرجات وفق المبادرة المعلنة لتعزيز قدرات المنتخبات الإماراتية، ورفع مستوى التنافسية، مضيفاً أن مشاركة 445 لاعباً ولاعبة من 19 نادياً في النسخة الأولى لبطولة المواهب مؤخراً، يجسّد وعي واهتمام إدارات الأندية باستراتيجية إعداد أبطال المستقبل.

