جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية

عصام السيد (أبوظبي)

يخطط فريق جودلفين بإشراف شارلي أبلبي لإعادة «توك أوف نيويورك» إلى مسارٍ أعلى، سواءً من حيث المسافة أو المستوى، في وقتٍ لاحق من هذا الشهر للمشاركة في سباق «ستار سبورتس هيرون ستيكس» في ساندون بارك.

وقد خصّص المدرب هذا السباق المصنّف لمسافة ميل واحد، والمقرر إقامته في 28 مايو، والذي فاز به قبل 12 شهراً مع «أوبرا بالو»، الفائز لاحقاً بسباق من الفئة الأولى، كخطوة مثالية لابن «ووتون باسيت»، بعد أن قرر عدم إشراكه في سباق «بيتفريد 2000 جينيز».

وبعد ظهوره اللافت في كيمبتون بارك في ديسمبر، خيّب «توك أوف نيويورك» الآمال، عندما أظهر حماساً مفرطاً في أول مشاركة له لمسافة ميل واحد في سباق «جميرا 2000 جينيز» المصنّف في ميدان في فبراير.

إلا أن المهر المملوك لجودلفين عاد إلى سكة الانتصارات، عندما خاض سباقاً لمسافة سبعة فورلونج لأول مرة في سباق «فيديريشن أوف بلودستوك ستيكس» في نيوماركت الشهر الماضي.

ويأمل أبلبي أن يستفيد حصانه «توك أوف نيويورك»، المشارك في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس في رويال أسكوت، من الثقة التي اكتسبها من فوزه في مضمار إيشر.

وقال أبلبي: «سيشارك «توك أوف نيويورك» الآن في سباق هيرون ستيكس، أردتُ أن أُدرّبه تدريجياً مع زيادة مسافة السباق تدريجياً إلى ميل واحد».

«سيشارك في سباق هيرون، وسنرى ما سيؤول إليه الأمر بعد ذلك، لقد كان في حالة ذهنية ممتازة في سباقه الأخير».

لم يكتفِ أبلبي بتحديد محطته التالية مع حصانه «توك أوف نيويورك»، بل وضع أيضاً خططاً نهائية لمشاركة عدد من خيوله المرشحة لسباق «بيتفريد الديربي الانجليزي».من المتوقع أن يشارك «ديل مارو»، الفائز في سباق «يارموث» الأخير، في سباق «بودلز تشيستر فاز» من الفئة الثالثة، بدلًا من سباق «بودلز رين دانس دي ستيكس» المصنّف في «رودي».

أما «ماهو باي«»، فيبدو أنه سيشارك في سباق «ويليام هيل لينجفيلد ديربي ترايل ستيكس» المصنّف بعد أسبوع من اليوم، بينما قد «الزناتي»، الذي حلّ ثانياً في سباق «بيت 365 كلاسيك ترايل» في «ساندون بارك»، إلى سباق «البستي إيكويوورلد دبي دانتي ستيكس» من الفئة الثانية في «يورك».

وقال أبلبي: «أعتقد أننا سنشارك بـ«ديل مارو» في سباق «تشيستر فاز» الأسبوع المقبل، فهو حصان مميز».

«يشارك الزناتي في سباق دانتي، وكذلك في تشيستر، ومن المرجح أن يناسبه مضمار يورك أكثر من منعطفات تشيستر».

«من المرجح أن يتوجه «ماهو باي» إلى تجربة ديربي لينجفيلد، أنا سعيد جدًا بأداء «ماهو باي» بعد مشاركته في نيوماركت».

«أعتقد أن لينجفيلد ستكون اختباراً جيداً له، سنزيد مسافة السباق بمقدار فورلونج واحد ونجربه على مضمار متموج هناك لنرى ما إذا كنا نتجه نحو الديربي».