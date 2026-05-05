ماراثون لندن 2027 يسجل رقماً قياسياً لطلبات المشاركة

لندن (د ب أ)

شهد ماراثون لندن للعام المقبل تسجيل رقم قياسي لعدد طلبات المشاركة في السباق، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمشاركة في هذا الحدث، الذي سيقام في 25 أبريل المقبل، مليون و338 ألفاً و544 متسابقاً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ مليون و133 ألفاً و813 متقدماً.

وشهد ماراثون 2026 رقماً قياسياً في عدد المشاركين بالسباق بلغ 59830 متسابقاً، حيث كان أكبر فعالية سنوية لجمع التبرعات ليوم واحد في العالم.

وقال هيو براشر، الرئيس التنفيذي لماراثون لندن: "هذا العدد الهائل من المتقدمين يرسخ مكانة السباق كأكثر سباقات الماراثون رواجاً في العالم".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها بي بي سي "هذا السباق لا يضاهيه أي ماراثون آخر. مهمتنا هي إلهام الناس من جميع الأعمار والقدرات لممارسة النشاط البدني، وهذه الأرقام الاستثنائية تظهر مدى جاذبية ماراثون لندن وتأثيره الكبير".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القرعة في أوائل يوليو المقبل، وسيتم تخصيص الأماكن من خلال سحب عشوائي.

ولأول مرة، تجاوز عدد طلبات المشاركة مليون طلب من المملكة المتحدة وحدها، مع تقارب كبير في أعداد المسجلين من الرجال والنساء.

وخلال الحدث التاريخي الذي أقيم مطلع الأسبوع ، حقق الكيني سيباستيان ساوي إنجازاً تاريخياً بإنهاء سباق الماراثون في أقل من ساعتين، بينما حطمت الإثيوبية تيجست أسيفا رقمها القياسي العالمي في سباق السيدات.

ولا تزال إمكانية إقامة ماراثون لندن 2027 على مدار يومين - السبت والأحد - قيد الدراسة، حيث كان براشر صرح سابقاً بأن الفكرة تتمحور حول إقامة سباق النخبة للسيدات في أحد اليومين، إلى جانب سباقات السيدات الأخريات اللاتي تأهلن بناء على أوقاتهن السابقة في سباقات الماراثون، بالإضافة إلى سباقات الكراسي المتحركة.

أما سباقات الرجال فستقام في اليوم الآخر، مع إقامة سباقات جماعية على مدار اليومين.

وفي حديثه لبرنامج "بي بي سي بريكفاست"، أعرب براشر عن أمله في تأكيد الأمر بحلول نهاية الشهر الحالي.