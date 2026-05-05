الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماراثون لندن 2027 يسجل رقماً قياسياً لطلبات المشاركة

ماراثون لندن 2027 يسجل رقماً قياسياً لطلبات المشاركة
5 مايو 2026 14:19

لندن (د ب أ)
شهد ماراثون لندن للعام المقبل تسجيل رقم قياسي لعدد طلبات المشاركة في السباق، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء.
وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمشاركة في هذا الحدث، الذي سيقام في 25 أبريل المقبل، مليون و338 ألفاً و544 متسابقاً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ مليون و133 ألفاً و813 متقدماً.
وشهد ماراثون 2026 رقماً قياسياً في عدد المشاركين بالسباق بلغ 59830 متسابقاً، حيث كان أكبر فعالية سنوية لجمع التبرعات ليوم واحد في العالم.
وقال هيو براشر، الرئيس التنفيذي لماراثون لندن: "هذا العدد الهائل من المتقدمين يرسخ مكانة السباق كأكثر سباقات الماراثون رواجاً في العالم".
وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها بي بي سي "هذا السباق لا يضاهيه أي ماراثون آخر. مهمتنا هي إلهام الناس من جميع الأعمار والقدرات لممارسة النشاط البدني، وهذه الأرقام الاستثنائية تظهر مدى جاذبية ماراثون لندن وتأثيره الكبير".
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القرعة في أوائل يوليو المقبل، وسيتم تخصيص الأماكن من خلال سحب عشوائي.
ولأول مرة، تجاوز عدد طلبات المشاركة مليون طلب من المملكة المتحدة وحدها، مع تقارب كبير في أعداد المسجلين من الرجال والنساء.
وخلال الحدث التاريخي الذي أقيم مطلع الأسبوع ، حقق الكيني سيباستيان ساوي إنجازاً تاريخياً بإنهاء سباق الماراثون في أقل من ساعتين، بينما حطمت الإثيوبية تيجست أسيفا رقمها القياسي العالمي في سباق السيدات.
ولا تزال إمكانية إقامة ماراثون لندن 2027 على مدار يومين - السبت والأحد - قيد الدراسة، حيث كان براشر صرح سابقاً بأن الفكرة تتمحور حول إقامة سباق النخبة للسيدات في أحد اليومين، إلى جانب سباقات السيدات الأخريات اللاتي تأهلن بناء على أوقاتهن السابقة في سباقات الماراثون، بالإضافة إلى سباقات الكراسي المتحركة.
أما سباقات الرجال فستقام في اليوم الآخر، مع إقامة سباقات جماعية على مدار اليومين.
وفي حديثه لبرنامج "بي بي سي بريكفاست"، أعرب براشر عن أمله في تأكيد الأمر بحلول نهاية الشهر الحالي.

أخبار ذات صلة
تكريم رئاسي لساوي بعد تحطيم الرقم القياسي
ساوي يدخل التاريخ ويكسر حاجز الساعتين في ماراثون لندن
ماراثون لندن
آخر الأخبار
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
الأخبار العالمية
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
اليوم 15:28
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
الرياضة
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
اليوم 15:24
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
الرياضة
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
اليوم 15:16
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اقتصاد
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اليوم 15:15
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
الرياضة
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©