ساري يهاجم الرابطة الإيطالية بسبب إهانة ديربي روما

5 مايو 2026 14:25

روما (د ب أ)
شن المدرب المخضرم ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق لاتسيو، هجوماً لاذعاً على منظمي بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وهدد ساري بمقاطعة ديربي العاصمة الإيطالية المرتقب ضد الجار اللدود روما، بسبب موعد انطلاق المباراة المثير للجدل ظهراً، حيث دعا لاستقالات فورية من جميع مسؤولي المسابقة، واصفاً هذا التوقيت بأنه إهانة لناديي المدينة وجماهيرهما.
وأبدى ساري غضبه الشديد، في تصريحات أدلى بها عقب فوز لاتسيو على كريمونيزي، أمس الاثنين، موجهاً انتقاده لقرار رابطة الدوري الإيطال،ي بتحديد موعد مباراة فريقه ضد روما يوم 17 مايو الجاري، في الثانية عشر والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي.
وأكد مدرب لاتسيو أن هذا التوقيت، بالإضافة إلى حرارة شهر مايو المتوقعة، يظهر عدم إدراك تام لأهمية المباراة، حيث يرى أن المنظمين أظهروا عجزاً في تنسيق جداول مباريات الأندية الكبرى بشكل فعال خلال ذروة الموسم.
ووصف المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي القرار بأنه عدم احترام للقيمة التاريخية لديربي روما، مقارنة بالمعاملة التي يحظى بها ناديا مدينة ميلانو.
وقال ساري لشبكة (دازن) بنسختها الإيطالية "في بداية هذا الموسم، لعبنا الديربي في حرارة بلغت 37 درجة، والآن يجبروننا على اللعب في مايو ظهراً. إنها إهانة لمدينة روما، ولنادين كبيرين، وللجماهير، لذا يجب أن يدفع أحدهم ثمن ذلك".
أضاف مدرب لاتسيو "آمل ألا يجبرونا على اللعب في ذلك الوقت، ويجب على أحدهم الاستقالة لمجرد اقتراحه ذلك".
واختتم ساري تصريحاته قائلا "أؤكد لكم الآن، إذا فعلوا ذلك، فلن أظهر في المقابلات الصحفية احتجاجا. اسألوا رابطة الدوري الإيطالي لماذا لم يجبروا إنتر وميلان على اللعب في ذلك الوقت".
يشار إلى أن لاتسيو يتواجد حاليا في المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي، متأخراً بفارق 13 نقطة خلف روما، صاحب المركز الخامس.

الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
