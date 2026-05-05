الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»

بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
5 مايو 2026 15:24

ميونيخ(د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم يراقب تورنيكي كفاراتسخيليا "16 عاماً" الشقيق الأصغر لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي خفيتشا.
وذكر موقع النسخة الجورجية الرسمية من الصحيفة الرياضية الإيطالية الشهيرة "لا جازيتا ديلو سبورت" إن تورنيكي، يلعب لأكاديمية دينامو تبليسي، ولكن اللاعب الذي خاض 6 مباريات دولية مع منتخب جورجيا تحت 17 عاماً، اقترب من التصعيد للفريق الأول، حيث تدرب مع الفريق في الأيام القليلة الماضية.
في الثاني من مايو، حقق اللاعب المولود في تبليسي خطوة جديدة في مسيرته، بعدما انضم لأول مرة إلى قائمة الفريق الأول خلال مباراة في الدوري الممتاز أمام دينامو باتومي.
وظل تورنيكي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، لكنها كانت تجربة أولى مهمة للاعب البالغ من العمر 16 عاماً، وقد يحصل على فرص أكثر خلال الأشهر المقبلة.
وقبل أيام قليلة، أفادت الصحافة الإيطالية أن ناديي يوفنتوس ونابولي يتنافسان على ضمه، كما أبدت أندية بلجيكية اهتمامها به.
ولكن يبدو أن هذه الأندية متأخرة خطوة. أو بالأحرى أكثر من خطوة. إذ أفاد موقع "لاجازيتا" أن تورنيكي سافر إلى ميونيخ بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول لنادي دينامي تبليسي، من أجل لقاء مسؤولي بايرن ميونخ.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة كانت بمثابة تواصل أولي، حيث قام اللاعب بجولة داخل مرافق النادي الألماني، الذي أبدى اهتماما جديا بالتعاقد معه.

أخبار ذات صلة
جناح نيوكاسل.. معركة برشلونة وبايرن القادمة!
إنريكي وكومباني.. فلسفة جديدة في التدريب
كفاراتسخيليا
يوفنتوس
بايرن ميونيخ
نابولي
آخر الأخبار
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
الأخبار العالمية
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
اليوم 15:28
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
الرياضة
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
اليوم 15:24
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
الرياضة
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
اليوم 15:16
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اقتصاد
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اليوم 15:15
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
الرياضة
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©