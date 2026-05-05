بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»

ميونيخ(د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم يراقب تورنيكي كفاراتسخيليا "16 عاماً" الشقيق الأصغر لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي خفيتشا.

وذكر موقع النسخة الجورجية الرسمية من الصحيفة الرياضية الإيطالية الشهيرة "لا جازيتا ديلو سبورت" إن تورنيكي، يلعب لأكاديمية دينامو تبليسي، ولكن اللاعب الذي خاض 6 مباريات دولية مع منتخب جورجيا تحت 17 عاماً، اقترب من التصعيد للفريق الأول، حيث تدرب مع الفريق في الأيام القليلة الماضية.

في الثاني من مايو، حقق اللاعب المولود في تبليسي خطوة جديدة في مسيرته، بعدما انضم لأول مرة إلى قائمة الفريق الأول خلال مباراة في الدوري الممتاز أمام دينامو باتومي.

وظل تورنيكي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، لكنها كانت تجربة أولى مهمة للاعب البالغ من العمر 16 عاماً، وقد يحصل على فرص أكثر خلال الأشهر المقبلة.

وقبل أيام قليلة، أفادت الصحافة الإيطالية أن ناديي يوفنتوس ونابولي يتنافسان على ضمه، كما أبدت أندية بلجيكية اهتمامها به.

ولكن يبدو أن هذه الأندية متأخرة خطوة. أو بالأحرى أكثر من خطوة. إذ أفاد موقع "لاجازيتا" أن تورنيكي سافر إلى ميونيخ بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول لنادي دينامي تبليسي، من أجل لقاء مسؤولي بايرن ميونخ.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة كانت بمثابة تواصل أولي، حيث قام اللاعب بجولة داخل مرافق النادي الألماني، الذي أبدى اهتماما جديا بالتعاقد معه.