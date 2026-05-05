الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي

فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
5 مايو 2026 15:16

لندن (د ب أ)
توصّل فيل فودين لاتفاق مبدئي مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، لتمديد عقده مع النادي، وذلك وفق تقارير صحفية.
ويستعد فودين صاحب الخمسة وعشرين عاماً لتوقيع عقد جديد لمدة أربع سنوات، ليمدّد إقامته مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2030 على الأقل.
ووفقاً لصحيفة (ذا أثليتيك) البريطانية، سيحل هذا الاتفاق الجديد محل عقده الحالي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2027، ويتضمن خيار تمديد إضافي لمدة 12 شهراً.
أوضحت الصحيفة البريطانية أن فودين استعان بوكيلة الأعمال العالمية الشهيرة بيمينتا لإدارة المفاوضات مع النادي، حيث تولت الوسيطة البرازيلية، المسؤولة عن مصالح هالاند، جميع المفاوضات لضمان انعكاس إسهامات خريج الأكاديمية في بنود عقده الجديد.
وبدأت رحلة فودين مع مانشستر سيتي في مع فريق البراعم تحت 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي الحديث.
منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، سجل فودين 110 أهداف وصنع 66 هدفاً في 365 مباراة.
ويتضمن سجل فودين بالفعل ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لحصوله أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا، مما رسّخ مكانته كلاعب محوري تحت قيادة المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا.

أخبار ذات صلة
«سيلفا 300» على خطى «سيلفا 309»!
تعرف على أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليج
فيل فودين
مانشستر
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
الأخبار العالمية
الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
اليوم 15:28
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
الرياضة
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
اليوم 15:24
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
الرياضة
فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي
اليوم 15:16
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اقتصاد
اتفاقية بين «إيدج» و«الاتحاد للطيران» لتوحيد عمليات الشحن الجوي
اليوم 15:15
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
الرياضة
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©