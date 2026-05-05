فودين يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مانشستر سيتي

لندن (د ب أ)

توصّل فيل فودين لاتفاق مبدئي مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، لتمديد عقده مع النادي، وذلك وفق تقارير صحفية.

ويستعد فودين صاحب الخمسة وعشرين عاماً لتوقيع عقد جديد لمدة أربع سنوات، ليمدّد إقامته مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2030 على الأقل.

ووفقاً لصحيفة (ذا أثليتيك) البريطانية، سيحل هذا الاتفاق الجديد محل عقده الحالي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2027، ويتضمن خيار تمديد إضافي لمدة 12 شهراً.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن فودين استعان بوكيلة الأعمال العالمية الشهيرة بيمينتا لإدارة المفاوضات مع النادي، حيث تولت الوسيطة البرازيلية، المسؤولة عن مصالح هالاند، جميع المفاوضات لضمان انعكاس إسهامات خريج الأكاديمية في بنود عقده الجديد.

وبدأت رحلة فودين مع مانشستر سيتي في مع فريق البراعم تحت 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي الحديث.

منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، سجل فودين 110 أهداف وصنع 66 هدفاً في 365 مباراة.

ويتضمن سجل فودين بالفعل ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لحصوله أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا، مما رسّخ مكانته كلاعب محوري تحت قيادة المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا.