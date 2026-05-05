«الرياضات المائية» يعتمد برنامج البطولات والمشاركات الخارجية

علي معالي (أبوظبي)

عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضات المائية اجتماعاً برئاسة عبدالله الوهيبي، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، حضر الاجتماع: عبدالله الزحمي، محمد السويدي، شيخة الزعابي، عبد الواحد عبدالله، علي أحمد الكعبي، وسعيد الكتبي، واطّلع المجلس خلال الاجتماع على البرنامج الزمني للبطولات المحلية والمشاركات الخارجية لعام 2026.

قال محمد السويدي، الأمين العام للاتحاد: «اعتمدنا خلال الاجتماع المشاركة في عدد من البطولات الخليجية والقارية والدولية ضمن برنامج 2026، التي تتضمن دورة الألعاب الخليجية في الدوحة مايو الحالي، وبطولة آسيا للفئات العمرية في بانكوك يوليو المقبل، والبطولة العربية للأعمار السنية في البحرين أواخر أغسطس، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي ناجويا خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر المقبلين، ودورة ألعاب الشباب في داكار أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على أن تختتم المشاركات ببطولة العالم للسباحة (25 م) في الصين ديسمبر 2026».

وأضاف: «يأتي هذا البرنامج في إطار حرص مجلس الإدارة على وضع خطة متكاملة تواكب طموحات المنتخبات الوطنية، من خلال المشاركة في أبرز البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة العمل الفني والتنظيمي».

وقال السودي: «نعمل على توفير أفضل بيئة إعداد للسباحين، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة السباحة في الدولة، مع التركيز على دعم الفئات العمرية وبناء قاعدة قوية للمستقبل، بما يعزّز من حضورنا في مختلف المحافل الرياضية خلال المرحلة المقبلة».