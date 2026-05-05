الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
3 مراحل تجهّز «الأبيض» لكأس آسيا و«خليجي 27»

5 مايو 2026 16:30

معتز الشامي (أبوظبي) 
وضعت إدارة المنتخبات في اتحاد الكرة تصوراً متكاملاً لخطة إعداد المنتخب الوطني، في إطار التحضير لأهم استحقاقين خلال الفترة المقبلة، وهما بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، التي تستضيفها الرياض بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين، ثم كأس آسيا 2027 المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.
جاءت الخطة الجديدة واضحة المعالم، حيث تعتمد على ثلاث مراحل أساسية، تستهدف تجهيز «الأبيض» فنياً وبدنياً، إلى جانب خلق أكبر قدر ممكن من الانسجام بين العناصر الحالية والوجوه الجديدة التي انضمت مؤخراً إلى دائرة الاختيار.
تتمثل المرحلة الأولى في معسكر خارجي يقام خلال الفترة من 28 يوليو حتى 9 أغسطس المقبلين بشكل تقريبي، سيتحدد لاحقاً عقب كأس العالم، مستفيداً من تواجد الأندية الإماراتية في معسكراتها الأوروبية، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة مثالية لمتابعة حالة اللاعبين الدوليين عن قُرب، وتقييم جاهزيتهم قبل الدخول في المرحلة الأكثر حساسية من التحضيرات. 
كما تُمثّل هذه الفترة محطة مهمة لدمج العناصر الجديدة التي أصبحت مؤهلة قانونياً لتمثيل المنتخب، وفي مقدمتها سيزار، وبالا، وإسماعيل كامارا، وممادو كوليبالي، في خطوة تعكس توجُّهاً واضحاً نحو تجديد الدماء ورفع مستوى التنافس داخل القائمة.
أما المرحلة الثانية، فتتمحور حول المشاركة في بطولة «خليجي 27»، والتي تسبقها فترة تجمُّع قصيرة تمتد لأسبوع، يسعى خلالها الجهاز الفني لخوض مباراة ودية دولية، بهدف الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، واختبار التوليفة الأقرب قبل خوض المنافسات الرسمية، وذلك وفقاً لإمكانية التوصل لاتفاق مع منتخب مناسب.
وتأتي المرحلة الثالثة كمرحلة أخيرة قبل انطلاق كأس آسيا، ورغم ضيق الوقت المتوقع لها، إلا أن هناك توجهاً لإعادة جدولة فترة التجمع وزيادة مدتها لبضعة أيام إضافية، بما يسمح بخوض تجربة ودية جديدة تمنح المنتخب فرصة أفضل للدخول في أجواء البطولة.
ويبقى الحسم النهائي لشكل هذه المرحلة مرتبطاً بملف الجهاز الفني، في ظل تصاعد الحديث عن إمكانية التغيير، بعد تراجع نتائج المنتخب في الفترة الماضية، مقابل طرح خيار استمرار المدرب الحالي حتى نهاية كأس آسيا، وهي معادلة ستحدد ملامح المرحلة الحاسمة في رحلة إعداد «الأبيض» نحو استعادة طموحات جماهيره.

