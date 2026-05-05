«التتويج في ليلة الكبار».. شعار برشلونة في «الكلاسيكو» أمام الريال



معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب فريق برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، لكن لحظة التتويج قد تتأجل إلى المواجهة الأكبر، حين يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب على ملعب كامب نو، الأحد المقبل، في فرصة تاريخية لم تحدث من قبل.

وبات الفريق الكتالوني على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ باللقب، بعد فوزه الصعب على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، بالتزامن مع انتصار ريال مدريد على إسبانيول بهدفين دون رد، ما جعل حسم اللقب مرتبطاً بنتيجة الكلاسيكو، حيث يكفي برشلونة تجنُّب الخسارة للتتويج رسمياً.

وداخل غرفة ملابس برشلونة، يسود حماس كبير لفكرة حسم اللقب أمام ريال مدريد تحديداً، رغم أن المدرب هانسي فليك كان قد أبدى في أكثر من مناسبة رغبته في إنهاء الأمور مبكراً دون انتظار هذه المواجهة، لكن الواقع الآن يمنح الفريق فرصة لصناعة لحظة استثنائية قد تُحوّل موسماً جيداً إلى موسم تاريخي.

وفي المقابل، يبدو أن إدارة النادي قد حسمت ملف مستقبل فليك، حيث أصبح تجديد عقده حتى صيف عام 2028 جاهزاً للإعلان، على أن يتم ذلك فور حسم لقب الدوري رسمياً، وكان المدرب الألماني قد أشار سابقاً إلى أن تجربته مع برشلونة قد تكون الأخيرة في مسيرته التدريبية.

وعلى الصعيد الفني، أظهرت مواجهة أوساسونا قدرة الفريق على تحقيق الانتصار حتى في غياب أبرز نجومه هذا الموسم، لامين يامال، حيث سجّل كل من روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة، رغم الظروف المناخية الصعبة.

ومع ذلك، لا تزال هناك علامات استفهام حول مستقبل بعض العناصر الهجومية، خاصة ليفاندوفسكي الذي يقترب من نهاية عقده، في حين لم ينجح توريس في تثبيت مكانه أساسياً، رغم الفرص التي حصل عليها.

وفي المقابل، يواصل جافي تأكيد أهميته في خطط فليك، بعدما شارك أساسياً في المباريات الأخيرة، سواء في مركز الوسط الدفاعي أو كجناح متأخر، ما يعزّز فرصه في التواجد مع منتخب إسبانيا في كأس العالم.

كما يترقب الجهاز الفني عودة رافينيا، الذي تعافى من الإصابة العضلية، ويستهدف المشاركة في الكلاسيكو، رغم عدم جاهزيته الكاملة، وفي انتظار صافرة الحسم، يقف برشلونة أمام فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في تاريخه، عنوانه: التتويج في ليلة الكبار.