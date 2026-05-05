خالد القاسمي يفتتح مركز الرياضات البحرية بخورفكان

الشارقة (الاتحاد)



افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي رسمياً، مركز خورفكان للرياضات البحرية، بحضور محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وخالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، وتزامن الافتتاح مع تنظيم بطولة خورفكان للتجديف الأرضي، التي أقيمت بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة.

يخضع المركز لإشراف النادي، وهو مجهّز بأحدث الأدوات والوسائل لاستثمار الواجهة البحرية للمدينة في تنظيم المسابقات المحلية إلى جانب استضافة البطولات الدولية.

وفي إطار برنامج زياراته الميدانية للأندية، زار أيضاً الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي نادي دبا الحصن وشركة كرة القدم، وفي النادي كان في استقباله الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس الإدارة وعلي محمد يعروف أمين السر العام وأعضاء مجلس الإدارة، أما في الشركة فكان في استقباله محمد عبدالله الطربان رئيس مجلس الإدارة، وأحمد مراد الأميري، رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول والأعضاء، وقد تفقّد بمرافقة محمد عبيد الحصان المرافق والمنشآت وبحثا خطط وبرامج العمل وتحديات المستقبل.