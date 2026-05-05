الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اتحاد اليد يحتفي باللاعبين المتميزين في المراحل السنية

5 مايو 2026 18:45


دبي (وام)
توج اتحاد اليد اللاعبين المتميزين في مختلف المراحل السنية، وذلك في ختام منافسات الموسم الرياضي 2025-2026، عقب المباراة النهائية لبطولة كأس الوطن، التي أُقيمت أمس في صالة نادي الوصل، وشهدت تتويج فريق النصر باللقب على حساب فريق الذيد.
وجاءت جوائز «اللاعب المتميز» على النحو التالي، في فئة الشباب، فاز جاسم علي حبيب لاعب نادي الوصل بالجائزة.
وفي فئة الناشئين، حصل إبراهيم شامي العشر لاعب نادي الشارقة على الجائزة، كما نالها أيضاً خليفة حسن عبدالله لاعب نادي النصر عن الفئة ذاتها.
وفي فئة الأشبال، توج خالد محمد رحمة لاعب نادي الشارقة بالجائزة، كما فاز بها أيضاً عمر حميد سالم لاعب نادي المدام.
أما في فئة الصغار، فقد نال عبدالله صقر عبيد لاعب نادي شباب الأهلي الجائزة، كما حصل عليها أيضاً زايد سلطان مراد لاعب نادي الجزيرة.

