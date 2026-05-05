الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ يعارض الذهاب إلى كأس العالم



ميونيخ (د ب أ)

أعرب أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني عن استيائه الشديد من الارتفاع الجنوني في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، مؤكداً تراجعه عن فكرة السفر لحضور البطولة، رغم تلقيه دعوة للإقامة لدى صديق مقرّب.

وقال هونيس البالغ من العمر 74 عاماً في مقابلة مع منصة «دازن» اليوم الثلاثاء: «يجب أن أقول إن هذا الأمر يثير غضبي»، كما أبدى رفضه قبول دعوة من صديقه لاستضافته خلال المونديال.

وذكر أنه وجد تذاكر للمباراة النهائية على منصات إعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصلت قيمتها إلى مليونين و300 ألف دولار للتذكرة الواحدة، مؤكداً «أنا مع التجارة ولكن ليس مع مثل هذه التجاوزات».

وأوضح هونيس أن المشجعين الصينيين قد يتمكنون من دفع هذه التكاليف لحضور مباراة كهذه مرة واحدة في العام «لكن المشجع الألماني العادي لن يذهب إلى هناك بهذا السعر».

