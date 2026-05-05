الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ يعارض الذهاب إلى كأس العالم

الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ يعارض الذهاب إلى كأس العالم
5 مايو 2026 19:15

 
ميونيخ (د ب أ)
أعرب أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني عن استيائه الشديد من الارتفاع الجنوني في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، مؤكداً تراجعه عن فكرة السفر لحضور البطولة، رغم تلقيه دعوة للإقامة لدى صديق مقرّب.
وقال هونيس البالغ من العمر 74 عاماً في مقابلة مع منصة «دازن» اليوم الثلاثاء: «يجب أن أقول إن هذا الأمر يثير غضبي»، كما أبدى رفضه قبول دعوة من صديقه لاستضافته خلال المونديال.
وذكر أنه وجد تذاكر للمباراة النهائية على منصات إعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصلت قيمتها إلى مليونين و300 ألف دولار للتذكرة الواحدة، مؤكداً «أنا مع التجارة ولكن ليس مع مثل هذه التجاوزات».
وأوضح هونيس أن المشجعين الصينيين قد يتمكنون من دفع هذه التكاليف لحضور مباراة كهذه مرة واحدة في العام «لكن المشجع الألماني العادي لن يذهب إلى هناك بهذا السعر».
 

أخبار ذات صلة
كومباني يراهن على الهدوء أمام سان جيرمان: نتهيأ لـ «لحظة ‌لا تُنسى»
بايرن يقترب من ضم «كفارتسخيليا الصغير»
كأس العالم
المونديال
الفيفا
بايرن
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
اليوم 20:17
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
اليوم 17:36
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
اليوم 17:15
«اصنع في الإمارات».. اتفاقيات تعزيز التجارة الخارجية تدعم تمكين الصادرات الصناعية الوطنية
اقتصاد
«اصنع في الإمارات».. اتفاقيات تعزيز التجارة الخارجية تدعم تمكين الصادرات الصناعية الوطنية
اليوم 20:58
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: على إيران أن "ترفع الراية البيضاء"
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©