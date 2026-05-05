سابالينكا مستعدة لمقاطعة بطولات الجراند سلام: «نحن من نصنع العرض»



روما (أ ف ب)

أبدت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً، استعدادها لمقاطعة البطولات الكبرى في التنس «جراند سلام»، بغية الحصول على توزيع أفضل للعائدات، وذلك بعد أن عبّر تجمع من اللاعبين، عن «خيبة أمل عميقة» إزاء الزيادة المعلنة في قيمة الجوائز المالية لبطولة رولان غاروس (24 مايو - 7 يونيو).

وقالت سابالينكا خلال مؤتمر صحفي على هامش دورة روما للألف نقطة «نحن من نصنع العرض. من دوننا، لن تكون هناك بطولات، ومن دوننا لن يكون هناك ترفية، أعتقد أننا نستحق أن نحصل على مقابل أفضل».

وأضافت اللاعبة البيلاروسية «في مرحلة ما، قد نضطر إلى المقاطعة إذا كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقوقنا، وإذا وصل الأمر إلى ذلك، فأعتقد أننا، كلاعبات، قادرات على التوحد، لأن هناك أموراً في بطولات الجراند سلام غير عادلة بحقنا».

وسبق لمعظم اللاعبين البارزين أن وقّعوا العام الماضي رسالتين موجهتين إلى مسؤولي بطولات الجراند سلام الأربع، طالبوا فيهما بزيادة الجوائز المالية، وبمساهمات في صندوق لرعاية اللاعبين بهدف تحسين مزايا التقاعد والأمومة، فضلاً عن إشراكهم في القرارات التي تمسهم.

وحددت الرسالتان هدفاً يتمثل في حصول اللاعبين على حصة تبلغ 22 في المئة من عائدات البطولات، بما يضع بطولات الجراند سلام على قدم المساواة مع الدورات فئة الألف التسع المشتركة التي تشرف عليها رابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) ورابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه).

وأعرب عدد من اللاعبين، من بينهم سابالينكا والإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالمياً عند الرجال، عن استيائهم من أن «الزيادة في إجمالي الجوائز لبطولة رولان جاروس 2026 (+9.5% لتصل إلى 61.7 مليون يورو) لن تنعكس بشكل عادل على حصة اللاعبين التي يُتوقع أن تبقى دون 15%،وهو ما يعد بعيداً عن نسبة 22% المطلوبة».

من جهتها، اعتبرت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالمياً، أن «مقاطعة البطولات يبدو حلاً متطرفاً إلى حد ما»، مشددة على أن «الأهم هو التواصل والحوار مع المنظمين، والتفاوض»، كما أعربت عن أملها في عقد اجتماع من هذا النوع قبل انطلاق رولان جاروس.