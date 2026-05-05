الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«أيقونة الريباوند» تقول وداعاً لعالم كرة السلة

5 مايو 2026 20:04

 
بوسطن (رويترز)

أعلنت تينا تشارلز، الحائزة ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، اليوم الثلاثاء، اعتزالها كرة السلة الاحترافية، لتسدل الستار ​على مسيرة امتدت 14 عاماً في دوري المحترفات الأميركي، أصبحت خلالها واحدة من أعظم نجمات المسابقة، واللاعبة الأكثر استحواذاً على الكرات ⁠المرتدة عبر التاريخ.
وأنهت تشارلز، البالغة من العمر 37 عاماً، ​مسيرتها في دوري كرة السلة الأمريكي بعدما استحوذت على ​4262 ‌كرة مرتدة، إلى جانب ⁠تسجيل 8396 نقطة، ​لتحتل المركز الثاني في قائمة الهدافات التاريخيات للدوري خلف ديانا توراسي.
وقالت تشارلز في بيان «في مرحلة ما، يتعين عليك إعادة ترتيب حياتك. التطور يتطلب الصدق، وبالنسبة ‌لي، كان ذلك يعني إدراك أن تأثيري يتجه الآن ‌نحو مسار جديد».
وتنحدر تشارلز من حي كوينز في نيويورك، وانتقلت إلى فريق كونيتيكت صن في 2010، عقب ​مسيرة حافلة في دوري الجامعات تُوجت خلالها بلقبين وطنيين مع جامعة كونيتيكت. وحصلت على جائزة أفضل لاعبة مبتدئة في الدوري عام 2010، ثم جائزة أفضل لاعبة في عام 2012، كما شاركت ثماني ‌مرات في مباراة كل النجوم.
ورغم أنها ​لم تحقق لقب الدوري خلال فتراتها مع فرق كونيتيكت صن ونيويورك ليبرتي وواشنطن ميستكس وفينيكس ميركوري وسياتل ستورم وأتلانتا دريم، فإنها عوضت ذلك بإنجازات ​دولية بارزة، إذ ‌أحرزت ثلاث ⁠ميداليات ذهبية ‌أولمبية وثلاثة ألقاب في ‌كأس العالم مع المنتخب الأميركي.
وقالت كاثي إنجلبرت مفوضة دوري كرة السلة الأمريكي للسيدات ⁠في بيان: «جسدت تينا تشارلز التميز والثبات طوال واحدة ​من أبرز المسيرات المهنية في تاريخ الدوري». وأضافت: «من اختيارها بالإجماع أفضل لاعبة مبتدئة، إلى تتويجها بلقب أفضل لاعبة في الدوري، وتصدرها قائمة أكثر اللاعبات استحواذاً على الكرات المرتدة عبر التاريخ، واحتلالها المركز الثاني في قائمة الهدافات، ​سيبقى تأثير تينا تشارلز حاضراً في اللعبة ​لأجيال مقبلة».

كرة السلة
دوري السلة الأميركي
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
