الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاق العد التنازلي لبطولة «فخر العرب» القتالية في دبي

انطلاق العد التنازلي لبطولة «فخر العرب» القتالية في دبي
5 مايو 2026 21:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الخارجية» تتسلّم البراءة القنصلية من قنصل أذربيجان
524 ألف شخص يستفيدون من «سقيا الإمارات» في تنزانيا


انطلق العدّ التنازلي للنسخة التاسعة من بطولة دوري المقاتلين المحترفين، التي تُقام 24 مايو الجاري في كوكاكولا أرينا بدبي تحت عنوان «فخر العرب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وجاء ذلك خلال اليوم الإعلامي الذي أُقيم في صالة TKMMA Gym بدبي، حيث شهد مواجهة مباشرة أولى بين المقاتل الإماراتي محمد يحيى ومنافسه التونسي مهدي سعدي، تمهيداً للنزال الرئيسي في وزن الريشة، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة المنتظرة.
وخطف محمد يحيى، الملقب بـ«محارب الإمارات»، الأنظار قبل ظهوره المرتقب لأول مرة ضمن منافسات البطولة، حيث يستعد لخوض نزال مهم أمام جماهيره في افتتاح موسم 2026، في محطة تُعد من أبرز محطات مسيرته الاحترافية.
في المقابل، أظهر مهدي سعدي جاهزية كبيرة، مؤكداً عزمه على تقديم أداء قوي في مواجهة يحيى، في نزال يُتوقع أن يحمل طابعاً تنافسياً عالياً بين الطرفين، وقال يحيى: «القتال في دبي يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي، دعم الجماهير هنا يمنحني دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدي، وأتطلع لأن أقدم أداء يليق باسم الإمارات في هذا الحدث».
من جانبه، قال سعدي: «أتعامل مع هذه المواجهة بجدية كبيرة، محمد يحيى مقاتل قوي، واستعدادي لهذه المواجهة يشمل كل التفاصيل لضمان تقديم أفضل أداء ممكن».
كما حضرت المقاتلة الإماراتية الصاعدة زمزم الحمادي، التي تستعد لتسجيل ظهورها الأول في البطولة، حيث تُعد أول وأصغر إماراتية تشارك في بطولة فنون قتالية عالمية، مؤكدة سعيها لتمثيل المرأة الإماراتية بصورة مشرّفة.
وقالت الحمادي: «هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرتي، وأطمح لإثبات قدرات المرأة الإماراتية على هذا المسرح، وتقديم أداء يليق بطموحاتي وطموحات كل فتاة تسعى لدخول هذا المجال».
وشهدت الفعالية أيضاً حضور المقاتل محمد فهمي، الذي يخوض منافسات الوزن الخفيف، حيث يسعى لتقديم مستوى مميز في ربع النهائي، مستفيداً من خبراته السابقة في البطولة.
وتشهد البطولة مشاركة مقاتلين من 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن منافسات ربع النهائي في وزني الريشة والخفيف، لتحديد المتأهلين إلى الأدوار المقبلة من موسم 2026، في حدث يعكس تنامي حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

الفنون القتالية
مجلس دبي الرياضي
بطولة الفنون القتالية
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
اليوم 17:36
ذياب بن محمد بن زايد يزور عائلة الشهيد علي سعيد المسماري بالفجيرة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يزور عائلة الشهيد علي سعيد المسماري بالفجيرة
اليوم 22:32
هزاع بن زايد يزور محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة العين
اليوم 22:29
نهيان بن زايد: قواتنا المسلحة الباسلة نموذج يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والاحترافية
علوم الدار
نهيان بن زايد: قواتنا المسلحة الباسلة نموذج يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والاحترافية
اليوم 22:24
حمدان بن محمد: القوات المسلحة فخر الوطن وصمام الأمان لمستقبله
علوم الدار
حمدان بن محمد: القوات المسلحة فخر الوطن وصمام الأمان لمستقبله
اليوم 22:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©